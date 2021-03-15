محافظ الدقهلية يكلف بإعادة تقييم الحالة الإنشائية للمبانى ذات الطابع المعمارى

الدقهلية - شريف الديب

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، اليوم ، بأعضاء اللجنة الدائمة للتراث المعمارى المتميز، المشكلة بموجب القرار رقم 469 لسنة 2020 ، ووجه بضرورة إعادة تقييم الحالة الإنشائية للمبانى والمنشآت ذات الطابع المعمارى المتميز بنطاق المحافظة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال كافة العقارات الواردة بالحصر السابق حفاظا على أرواح المواطنين والممتلكات، وذلك بالتنسيق والتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأكد على ضرورة العمل بروح الفريق وبكل الجدية والشفافية وتطبيق القانون بما يحقق الصالح العام، وأشار إلى ضرورة المراجعة الدائمة لأعمال الحصر التى تتم، وأن تحرص الأمانة الفنية للجنة بتدوين كافة إجراءات اللجنة ومناقشتها وقراراتها فى محاضر معتمدة حرصا على حقوق المواطنين وحقوق الدولة.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم فى عضويتها ممثلى وزارة الثقافة ووزارة الإسكان، وأعضاء هيئة تدريس بالجامعات من المختصين فى مجالات الهندسة المعمارية والإنشائية والآثار والتاريخ والفنون، وممثلى التخطيط العمرانى والشئون القانونية والشئون المالية والإدارية وإدارة التراث المعمارى والمشروعات والتنظيم والمتغيرات المكانية وقواعد البيانات بديوان عام المحافظة.

وأكد المحافظ على ضرورة التواصل مع رؤساء الوحدات المحلية، وذلك للمتابعة الدائمة لكافة العقارات بنطاق الوحدات المحلية، وخاصة العقارات الواردة بالحصر وتنفيذ تعليمات اللجنة الدائمة لحصر المنشآت التى تناولها القانون 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المبانى والمنشآت الغير آيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى ولائحته التنفيذية .