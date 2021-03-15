محافظة الإسكندرية تعقد دورة تدريبية لعمال الإنقاذ

الإسكندرية جاكلين منير

نظمت محافظة الإسكندرية "دورة تدريبية" بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغوص والإنقاذ، وذلك لتدريب عمال الإنقاذ التابعين للإدارة المركزية للسياحة والمصايف لمحافظة الإسكندرية، تنفيذا لمبادرة "مصر بلا غرقى" للتوعية بمهارات الإنقاذ التي جاءت تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفي ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأوضح اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالمحافظة، فى بيان صادر اليوم، أن مبادرة "مصر بلا غرقى" تستهدف إعداد وتأهيل المنقذين العاملين بالشواطئ المختلفة، والتأكد من توافر المعدات اللازمة، لتأمين الشواطئ والمسطحات المائية، وإقامة الندوات والمؤتمرات لتوعية المواطن، وتعليمه بمهارات الإنقاذ الأساسية فى مختلف المحافظات.

وأشار إلى أن التدريب تم بمركز الغوص والإنقاذ بمنطقة بحرى، وذلك على مجموعتين مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

جاءت الدورة بمشاركة كابتن نبيل الشاذلى المستشار الفنى للاتحاد المصرى للغوص، وكابتن السيد يوسف كابتن غوص، وكابتن أحمد صقر كابتن غوص، والعميد محمد سري مراقب عام شواطئ الإسكندرية.