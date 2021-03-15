"ماونتن بارك" مدينة على ارتفاع ٣٠٠ متر.. في أعلى نقطة بمشروع أي سيتي بالقاهرة الجديدة

ــ تجربة سكنية جديدة تحاكي الحياة وسط الطبيعة بالقاهرة الجديدة

الحياة وسط الطبيعة تمنحك الاتزان النفسي والهدوء وتشعرك بالراحة والاطمئنان، وفي معظم الأوقات تكون الحياة في مثل هذه الأجواء غير متاحة في العواصم المزدحمة، لكن "ماونتن فيو"، التي تعد إحدى كبرى الشركات العقارية في مصر، قررت تغيير هذا المفهوم تماما، من خلال أحدث مشروعاتها "ماونتن بارك" في "ماونتن فيو آي سيتي" بالقاهرة الجديدة ليحاكي طبيعة الحياة الموجودة على جبال لبنان في قلب التجمع الخامس .

وأطلقت "ماونتن فيو" حملتها الإعلانية الجديدة "ماونتن بارك" بمشاركة النجمة اللبنانية كارمن بصيبص بطلة المسلسل اللبناني "عروس بيروت"، والتي صورت الإعلان على مرحلتين، بين القاهرة ولبنان، وركز الإعلان على التشابه الكبير بين الحياة وسط الطبيعة في جبال لبنان، والتي سيتم تنفيذها في مصر لأول مرة في "ماونتن بارك"، واتسم الإعلان بالانطلاق والحيوية، وأشكالا الوحدات المميزة، والديكورات المبهجة والراقية.

ويتم إنشاء "ماونتن بارك" على أعلى نقطة في "أي سيتي" بارتفاع يتراوح بين ٢٦٠ الى ٣٠٠ متر فوق سطح البحر، وبناء الوحدات بمستوى ارتفاعات مختلفة مثل تلك التي يتم إنشائها على التلال، ليحاكي تجربة الحياة فوق الجبال العالية، بكل تفاصيلها المبهرة والممتعة، حيث تطل على بحيرات وشلالات ومساحات شاسعة من الخضرة على تلال مختلفة الارتفاعات، فضلًا عن الأشجار العالية والمتنوعة بمختلف الأشكال والارتفاعات، لتوفر منظر طبيعي خلاب ليس فقط للمشاهدة، ولكن للاستمتاع بالحياة والاندماج فيه، سيتم إنشاء ٧٠٠ وحدة تتنوع بين الفيلات والاي فيلا والتي سيتم بناءها بتصميمات مستوحاة من الطبيعة بمزيج بين اللونين الأبيض والازرق وتتميز بطابع خاص يتماشى مع روح الطبيعه ، بأسعار تبدأ من ٣.٢ مليون جنيه.

ولأن "ماونتن فيو" تؤمن أن الطبيعة تؤثرإيجابيًا على الإنسان، وتزيد من معدلات الإبداع والابتكار، خاصة لدى الأطفال، فقد تم تصميم "ماونتن بارك" بشكل يلبي جميع احتياجات الصغار للانطلاق وتنمية الخيال، والتفاعل مع الطبيعة، بما يسمح لهم بإطلاق العنان لأفكارهم وإبراز مواهبهم وزيادة قدرتهم على التفاعل الاجتماعي والمعرفي.

ولتوفير تجربة ممتعة بالكامل، حرصت "ماونتن فيو" على توفير وسائل للاستمتاع بكل هذه الإمكانيات، منها تصميم شرفات بانورامية يمكن من خلالها رؤية جميع المناظر الخلابة، والاستمتاع بالمساحات الخضراء، لتنقية الذهن والمساعدة على التأمل والتخلص من الضغوط والتوتر، فضلا عن أن الوحدات المطلة على البحيرة والتلال والشلالات، تم بنائها على ارتفاعات مختلفة، وسيتم تصميمها مثل بيوت التلال الطبيعية الخشبية تتماشى من فكرة المشروع ، ولزيادة المتعة، تم تصميم ممشى يطل على مياه البحيرات، وحديقة مركزية كبيرة.