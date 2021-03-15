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لجنة وزارة التضامن الاجتماعى تراجع بيانات المرشحين للفوز بلقب الأم المثالية

الإثنين، 15 مارس 2021 03:00 م
لجنة وزارة التضامن الاجتماعى تراجع بيانات المرشحين للفوز بلقب الأم المثالية وزارة التضامن وتكريم الأم المثالية - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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تراجع اللجنة العليا بوزارة التضامن الاجتماعىُ حاليا بيانات الأمهات المرشحة من المحافظات لاختيار الأم المثالية لعام 2021 بكل محافظة، كما سيتم اختيار الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية وأيضا اختيار الأم البديلة وأم من ذوى الاحتياجات الخاصة "سمعية وبصرية وحركية" وأم لابن من ذوى الاحتياجات الخاصة تميز فى إحدى المجالات الرياضية أو الفنية أو العلمية وأم من مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

وتتضمن الشروط الخاصة، باختيار الأمهات المثاليات لعام 2021 التأكيد على معيار عطاء الأم وإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها، وإيجاد التوازن بين المسئوليات المتعددة للأم واحتضان ورعاية الأبناء واحتوائهم بالعطف والحنان، وتعزيز القيم الإيجابية وكفاح الأم والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر كذلك أيضًا إعلاء قيمة الأسرة البديلة وتفعيل دورها باعتبارها خط الدفاع الأول لمواجهة ظاهرة أطفال بلا مأوى وتعظيم دور هذه الاسر، كذلك تكريم الأم المثالية على مستوى المحافظات.

جدير بالذكر أن من ضمن المعايير المرجحة، للاختيار تقدير أهمية التعليم للأبناء والأم التى استطاعت أن تتعلم مع أبنائها وحصلت على مؤهل والأم التى شجعت أبناءها على العمل الخاص وإدارة، وتنفيذ المشروعات الصغيرة دون الاعتماد على التعيينات الحكومية ومدى مشاركة الأم فى الأنشطة الاجتماعية التطوعية وقدرتها على دمج أحد الأبناء فى المجتمع إذا كان من ذوى الاحتياجات الخاصة، كما يشهد هذا العام للمرة الأولى استحداث فئة الأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة، وذلك للتأكيد على أهمية مبدأ التمكين الاقتصادى ويعنى الأم التى قامت بتربية أبنائها الى جانب حصولها على أحد المشروعات الإنتاجية، والتى ساهمت فى رفع المستوى الاجتماعى والاقتصادى للأسرة.


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