عاصفة رملية كثيفة تضرب سماء بكين وتحولها إلى اللون البرتقالى.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

تعرضت العاصمة الصينية بكين لعاصفة رملية صباح اليوم الاثنين، حولت سماء العاصمة إلى اللون البرتقالى، وأظهرت لقطات فيديو نشرتها شبكة روسيا اليوم ومواقع التواصل الاجتماعى، مشهد بكين اليوم، والعاصفة الرملية تغطيها، حيث أصبحت الرؤية تقل عن 1000 متر ما تسبب فى حدوث اختناقات مرورية فى المدينة نظرا لضعف الرؤية.

وأفادت وسائل إعلام بأن العاصفة الرملية التى شهدتها بكين قادمة من منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم، وتسببت فى تلوث شديد للهواء، حيث غطى الغبار مبانى كثيفة بفعل الرياح العاتية القادمة من منغوليا الداخلية وأجزاء أخرى من شمال غرب الصين.



عاصفة رملية تغزو الصين



صور العاصفة

وأعلنت إدارة الأرصاد الجوية الصينية إنذارا أصفر صباح اليوم، قائلة إن العواصف الرملية امتدت من منغوليا الداخلية إلى أقاليم قانسو وشنشي وخبي المحيطة ببكين، وأشارت إلى أن الرياح تهب عواصف رملية منتظمة على بكين في شهري مارس وأبريل نتيجة قربها من صحراء جوبي الشاسعة وعمليات إزالة الغابات في جميع أنحاء شمال الصين.



عاصفة رملية فى الصين



تحول الشوارع للون البرتقالى



اللون البرتقالى يعلو على البنايات

وتنتشر مقاطع الفيديوهات الطريفة خلال فصل الشتاء لأشخاص يعانون من التعامل مع العواصف الجوية من حول العالم، ويظهر الأشخاص وهم تطيح بهم الرياح في الشوارع ويعجزون عن التحرك وسط قوة العواصف التي تعرقلهم في الشوارع، وتلتقط عدسات الكاميرات الكثير من المشاهد الطريفة للمعاناة التي يعيشها السكان بسبب العواصف الجوية والأجواء الثلجية ولاسيما في أوروبا ودول آسيا.

ووسط هذه الأجواء، التقطت كاميرات مشهد طريف لشرطي صيني خلال أداء عمله لإزالة اللافتات التي تسقط في الشوارع بسبب قوة عاصفة تضرب أحد المقاطعات الصينية، وظهر الشرطي الصيني وهو عاجز عن أداء عمله بسبب قوة العاصفة التي تطيح به في الشارع.