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طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة

الإثنين، 15 مارس 2021 01:00 ص
طوارئ فى غرف عمليات المرور تحسبا لهطول أمطار على الطرق السريعة امطار
كتب عبد الرحمن سيد

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أعلنت غرف الطوارئ والإغاثة بإدارات عمليات المرور، استعدادها الكامل تحسبا لسقوط أمطار أو تلقى البلاغات الناتجة عن سوء الأحوال الجوية على مدار الساعة.
 
وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور برئاسة اللواء علاء متولى، مساعد الوزير للمرور، حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق.
 
كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أى كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أى معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.
 
وقامت الإدارة العامة للمرور، بتوفير ونشر عدد من سيارات الإغاثة المرورية تم توزيعها على جميع أقسام الطرق، تقوم بمساعدة قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000
 

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد طقس الاثنين، ارتفاع طفيف بحرارة الجو، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة، وأن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.

 


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المرور

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