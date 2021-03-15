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طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 26

الإثنين، 15 مارس 2021 08:00 ص
طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى.. والعظمى بالعاصمة 26 الطقس
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس اليوم  الاثنين، ارتفاع طفيف بحرارة الجو، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس معتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وطقس حار على جنوب سيناء، وطقس حار جنوب الصعيد والرياح معتدلة.
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة، وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين:  القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.

 


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