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غدا سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 13 درجة

الأحد، 14 مارس 2021 02:40 م
غدا سقوط أمطار على القاهرة والوجه البحرى والصغرى بالعاصمة 13 درجة أمطار
كتب ـ محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس غدا الإثنين، ارتفاع طفيف بحرارة الجو، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة، ومعتدل على السواحل الغربية مائل للدفء على السواحل الشرقية والرياح معتدلة، وحار على جنوب سيناء، وحار جنوب الصعيد والرياح معتدلة .
 
وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى على فترات متقطعة.
 
وتتنبأ الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على كافة الأنحاء  .
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 190 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 13 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 13 درجة.

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