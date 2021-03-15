اليوم السابع
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صور.. عاصفة ثلجية عاتية تضرب الغرب الأمريكي وانقطاع الكهرباء عن 30 ألف مشترك

الإثنين، 15 مارس 2021 03:10 ص
صور.. عاصفة ثلجية عاتية تضرب الغرب الأمريكي وانقطاع الكهرباء عن 30 ألف مشترك الثلج في أمريكا
رويترز

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اجتاحت عاصفة شتوية عاتية مناطق شاسعة من جبال روكي والسهول العظمى في غرب الولايات المتحدة، مما أجبر السلطات على إلغاء مئات رحلات الطيران في دنفر، وإغلاق طرق سريعة رئيسية.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية بالولايات المتحدة، إن المنطقة قد تشهد تساقط ثلوج يتراوح ارتفاعها ما بين 60 و90 سنتيمترا، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.
 
وكانت تحذيرات العاصفة الثلجية الناجمة عن رياح عاتية، قد صدرت في شرق ولاية وايومنغ وغرب ولاية نبراسكا وجنوب غرب داكوتا الجنوبية.
 
وأفادت شركة "إكسل إنيرجي" التي تتابع انقطاع التيار الكهربائي، بأن الكهرباء انقطعت عن أكثر من 30 ألف مشترك في كولورادو.
 
وتم إغلاق الطريق السريع 25 في الاتجاهين الشمالي والجنوبي من شمال كولورادو إلى وايومنغ، كما تم إغلاق الطريق السريع 80 في الاتجاهين الشرقي والغربي في معظم أنحاء وايومنغ.
 
وحذر مكتب الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في شايان بوايومنغ، السكان على تويتر، قائلا: "ابقوا في بيوتكم وإلا ستتقطع بكم السبل". وشهدت المنطقة تساقط ثلوج بلغ ارتفاعها نحو 30 سنتيمترا منذ السبت، وأُلغيت أكثر من 800 رحلة طيران في مطار دنفر الدولي، الأحد، بعد إلغاء مئات الرحلات السبت أيضا.

 

 
السيارات وسط الثلوج
السيارات وسط الثلوج

رجل وسط الثلج
رجل وسط الثلج

رجل يزيل الثلج
رجل يزيل الثلج

رجل يمر بدراجة
رجل يمر بدراجة

سيارة تمر وسط الثلج
سيارة تمر وسط الثلج
 
 

 


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