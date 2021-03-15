شركات كبرى تشارك خريجى وطلاب 10 جامعات فى منصة التوظيف الافتراضى

أسوان - عبد الله صلاح - صلاح المسن

قال الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان ، إنه فى إطار اهتمام الدولة بالشباب وإيجاد فرص العمل للخريجين لدفع عجلة الإنتاج والتنمية، بدأ المركز الجامعى للتطوير المهنى بجامعة أسوان (المراكز الجامعية للتطوير المهني) فى إعداد خريجى وطلبة جامعة أسوان للاستعداد للمشاركة مع 4000 طالب وطالبة من 10 جامعات مصرية، فى أولى فاعليات منصة التوظيف الافتراضى للجامعات، وهو الملتقى الافتراضى للتوظيف UCCD March Career Expo والذى يقام تحت رعاية وزيرالتعليم العالى والبحث العلمي.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب، فى بيان صحفى، أنه يعقد الملتقى التوظيفى الافتراضى يوم الإثنين الموافق 22 من شهر مارس الجاري2021، مشيرا إلى إن الجامعة تحرص على توفير فرص العمل والتدريب للطلاب والخريجين وتعد منصة التوظيف وملتقى التوظيف الإفتراضى خطوة هامة للتعامل مع مستجدات الوضع الراهن والإستفاده من الإمكانيات التكنولوجيه الحديثة ، حيث عمل فريق المركز الجامعى (المراكز الجامعية) على إعداد الخريجين والطلاب لهذا الحدث المهم من خلال الورش المتخصصة لإجراء المقابلات الشخصية وتجهيز السيرة الذاتية وغيرها من وسائل الدعم لضمان نجاح الطلاب فى الحصول على افضل الفرص.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب: يعد الملتقى الثانى من نوعه ، حيث حقق الملتقى الافتراضى الأول الذى عقد فى سبتمبر 2020 نجاحا كبيرا بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من عشر جامعات مصرية فى تسع محافظات من أسوان الى الإسكندرية.

وتأتى هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكزالجامعية للتطوير المهنى والذى أنشأ حتى الآن 16 مركزاً بعشر جامعات. حكومية بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وذلك بدعم فنى من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعى واحتياجات سوق العمل والصناعة من خلال تقديم التوجيه المهنى والتدريب مجانا لمختلف الطلاب و الخريجين.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضى لمراكز التطوير المهنى بالجامعات 2021 حدث افتراضى عبر الإنترنت يتقابل من خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب وخريجين الجامعات ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبرالإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) والبريد الإلكترونى لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة. ويقوم الباحثين عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرتهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلى الشركات.

ويستخدم الملتقى الافتراضى منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال فى التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الابعاد عبر شبكة الإنترنت يمكن الآن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الإفتراضى بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعى فضلا عن خلق فرص والقدوة على التشبيك و الوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة .



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