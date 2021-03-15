سعر جرام الذهب فى مصر اليوم الاثنين 15 – 3 – 2021

كتب - إسلام سعيد

سجل سعر جرام الذهب في مصر مستهل تعاملات هذا الأسبوع اليوم الاثنين 764 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر تداولا في مصر، وهو سعر مستقر قياسا على سعر الإغلاق الأسبوع المنقضى، وذلك لتوقف التداول عالميًا على الذهب يومي السبت والأحد من كل أسبوع.

ويسجل الذهب في مصر استقرار حتى صياغة هذه السطور، في حين يسجل السعر العالمي تراجع محدود للغاية، لم تظهر آثاره على الذهب في السوق المصري حتى الآن، لكن استمرار وتيرة الهبوط في السعر العالمي، بالتأكيد ستنعكس على سعر الذهب فى مصر.

وأسعار الذهب اليوم في مصر، عيار 18 سجل 655 جنيها وعيار 21 سجل 764 جنيها وعيار 24 سجل 873 جنيها والجنيه الذهب 6112 جنيها، ويسجل سعر أونصة الذهب اليوم 1726 دولار.

وجاء التراجع المحدود في سعر أونصة الذهب عالميًا بسبب ضغط من انتعاش جزئي في الدولار، وكذلك ارتفاع ملحوظ في عائد السندات الأمريكية، لذلك شهدنا تراجع فى حدود 5 دولارات بالسعر العالمى، في وقت تشير فيه التوقعات إلى استمرار هذا الهبوط في سعر أونصة الذهب عالميًا.

التراجع المحلوظ في الذهب العالمي قد يتبعه تغير في سعر الذهب بالسوق المصري خلال الساعات القادمة، لذلك التوقعات تؤكد عودة الهبوط للذهب خلال ساعات قليلة.