اليوم السابع
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رئيس جامعة النهضة يتابع إجراءات الوقاية بالامتحانات ويؤكد: لم نسجل إصابات بكورونا "صور"

الإثنين، 15 مارس 2021 01:25 م
رئيس جامعة النهضة يتابع إجراءات الوقاية بالامتحانات ويؤكد: لم نسجل إصابات بكورونا "صور" رئيس جامعة النهضة يتابع تطبيق اجراءات الوقاية بالامتحانات
كتب ـ محمد صبحى

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تفقّد الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة لجان الامتحانات بكليات الجامعة المختلفة، برفقة الدكتور مجدى عبد القادر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأحمد فتوح أمين عام الجامعة، لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية خلال عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وقال الدكتور حسام الملاحى، رئيس جامعة النهضة، فى بيان صادر عن الجامعة، إن الامتحانات تسير بشكل طبيعى ولم نسجل أى حالات إصابة بفيروس كورونا، وتمنى للطلاب مزيداً من النجاح والتوفيق.
 
واستمع الدكتور حسام الملاحى، خلال الجولة، إلى رأى الطلاب في الامتحانات، وشدد على ضرورة تهيئة المناخ المناسب لأداء الامتحانات وسط إجراءات احترازية لحماية الطلاب من عدوى فيروس كورونا بتعقيم لجان الامتحانات قبل وبعد كل اختبار، ومراعاة التباعد بين الطلاب في اللجان، والتهوية السليمة، والتشديد على ارتداء الكمامات.
 
تطبيق الاجراءات الاحترازية بامتحانات جامعة النهضة
تطبيق الإجراءات الاحترازية بامتحانات جامعة النهضة

رئيس جامعة النهضة يتابع تنفيذ اجراءات الوقاية من كروونا خلال الامتحانات
رئيس جامعة النهضة يتابع تنفيذ إجراءات الوقاية من كورونا خلال الامتحانات

جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ اجراءات الوقاية من كورونا بجامعة النهضة
جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ اجراءات الوقاية من كورونا بجامعة النهضة

الدكتور حسام الملاحى يتفقد اجراءات الامتحانات بجامعة النهضة
الدكتور حسام الملاحى يتفقد اجراءات الامتحانات بجامعة النهضة

 


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