رئيس البرازيل السابق يحصل على الجرعة الأولى من لقاح كورونا الصيني.. فيديو وصور

كتب محمد شعلان

حصل الرئيس السابق للبرازيل لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، البالغ من العمر 75 سنة، على الجرعة الأولى من اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا، ودعا مواطني البرازيل إلى الحصول على لقاحات كورونا والتأكيد على أمانها من أجل خروج البلاد من أزمة تفشي الوباء التي يعيشون فيها منذ أكثر من عام.

ونشرت وكالة بلومبيرج، فيديو لحصول رئيس البرازيل السابق على اللقاح في سيارته، وصرح لويس ايناسيو لولا دا سيلفا، بعد حصوله على اللقاح، قائلا: "اخذت لقاح سينوفاك ضد فيروس كورونا المستجد وكنت أود القيام بهذه الخطوة وسأحصل على الحقنة الثانية بعد 14 أو 28 يوما، وأتمنى ان يحصل الجميع على اللقاحات".



رئيس البرازيل السابق داخل سيارته



رئيس البرازيل السابق يحصل على اللقاح

وكان المنظم الصحي في البرازيل، قد وافق على الاستخدام العاجل للقاحات فيروس كورونا التي تصنعها شركتي سينوفاك الصينية، وأسترازينيكا الإنجليزية-السويدية، مما يمكن أكبر دولة في أمريكا اللاتينية من بدء برنامج تحصين كان عرضة للتأخير والنزاعات السياسية، وفقًا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية foxnews.



بعد حصوله على اللقاح



يتابع عملية لالقاح

جدير بالذكر أن التطعيم في البرازيل بدأ متأخرًا عن دول أخرى مثل الأرجنتين وتشيلي، على الرغم من وجود نظام صحي عام

من جهة أخرى أكدت شركة "سينوفاك بيوتيك" الصينية أن تجربة سريرية في البرازيل أظهرت أن فاعلية لقاحها زاد نحو 20% عن المعتاد في مجموعة صغيرة من المرضى الذين حصلوا على جرعتين بفارق زمني أطول، وإن معدل الحماية لعدد 1394 مشاركا تلقوا جرعتين من لقاح كورونافاك أو لقاحا وهميا بفارق ثلاثة أسابيع بلغ نحو 70 %.