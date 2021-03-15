خطة لتطوير منطقة العكرشة الصناعية بالخانكة لإتاحة فرص عمل لأهالى القليوبية

القليوبية فريق المحافظات

أكد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، على دعمه الشديد لإعادة تطوير منطقة العكرشة الصناعية بمدينة الخانكة، بالشراكة والاتفاق مع قاطني المنطقة، وتقنينها وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية مرخصة بخدمات وبنية تحتية سليمة وإنشاء محطات وسيطة لنقل البضائع وربطها بشبكة الطرق الإقليمية، لتيسير المرور ومراكز التدريب والبنوك والخدمات وتوطينها مع المركز، وذلك من خلال تشجيع الإستثمار والمستثمرين والتيسير علي الجادين لخلق فرص عمل مستديمة للشباب.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده "الهجان" بحضور الدكتورة إيمان ريان، والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ، وبحضور الدكتورة مها فهيم ممثل الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ورئيس مدينة الخانكة، ومدير عام الشئون الاقتصادية والاستثمار، ومديري إدارة التخطيط العمراني ومركز المعلومات الشبكات الأرضية، والمكتب الفني والشئون الهندسية لمعرفة الوضع القائم وتبادل الآراء حول تطوير منطقة العكرشة وتحويلها إلى منطقة صناعية نموذجية لخدمة الأهالي والتيسير عليهم ودعم الصناعات القائمة بالفعل وتنظيمها والارتقاء بها وبجميع الخدمات المقدمة للمواطنين هناك.

وأعرب المحافظ، عن ضرورة تكاتف جميع الجهات وتوحيد الجهود لتطوير المنطقة، حيث إن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات والنهوض بها، بالتعاون والتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية وهيئة التخطيط العمراني، من أجل إتاحة المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل فى إطار المنظومة الرسمية للدولة، وتشجيع المستثمرين والتي جاء في مقدمتها اتخاذ قرار لتحويل العكرشة إلى منطقة صناعية.

كما وعد بدراسة توصيل المرافق الأساسية بالإضافة إلى إنشاء جمعية للمستثمرين لتكون كيانا مقننا لهم ومكانا لاجتماع رجال الأعمال والمستثمرين ووسيلة لتواصلهم.

جانب من اجتماع محافظ القليوبية



جانب من الاجتماع