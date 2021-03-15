"حياة كريمة" شاهد على أكبر خطة تطوير بمراكز الوادى الجديد.. الفرافرة تستحوذ على مشروعات المبادرة فى مرحلتها الثالثة بإدراج 28 قرية وتابعا.. والمحافظ يوجه بتخصيص أماكن لإنشاء 400 منزل بقرية اللواء صبيح.. صور

الوادى الجديد - ماهر أبو نور

استحوذ مركز الفرافرة، بمحافظة الوادى الجديد، على نصيب الأسد من مشروعات المرحلة الثالثة من المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى "حياة كريمة"، والتى أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، عن إطلاق إشارة البدء لتنفيذ أعمال تطوير قرى المركز التى تشملها المبادرة والبالغ عددها 28 قرية وتابعا فى جميع أنحاء مركز الفرافرة، بواقع 6 قرى وجميع توابعها ومدينة الفرافرة.

وتشمل خريطة المناطق التى يجرى تنفيذ مشروعات المبادرة فيها، هى: قرى أبو منقار و5 توابع لها (أبو منقار الأم - طلعت ضرغام - بئر 4 - بئر 5 - بئر 6 - بئر 7)، وقرى أبو هريرة و4 توابع لها (أبو هريرة الأم – عمر بن الخطاب – خالد بن الوليد – زراعة 14 – زراعة 16)، قرى الخير والنماء و4 توابع لها (الخير والنماء الأم – الشيخ مرزوق – عطية الشيخ مرزوق – زراعة 10 – الأمل)، قرى الكفاح بإجمالى 7 توابع هى: (الكفاح الأم – أبو الهول – أبو بكر الصديق – عثمان بن عفان – الرواد – عين التنين- العزبة)، قرة صبيح وتوابعها وهى (صبيح الأم – على بن أبى طالب)، قرى النهضة وتوابعها وهى (عبد المجيد الجغيل – عائشة عبد الرحمن)، وفى منطقتين بمدينة الفرافرة، هما (عبد المنعم رياض – أحمد بدوي).

ووجه المحافظ، بتطوير قرية اللواء صبيح بتخصيص أماكن متجاورة لإنشاء 400 منزل بالقرية، واستغلال الأراضى غير المستغلة بمدخل القرية لإقامة مشروعات خدمية (وحدة بيطرية - وحدة إطفاء - سوق) وتخصيص مكان لنقل موقف سيارات الأجرة بمدخل القرية بعد تطويره.

كما تفقّد محافظ الوادى الجديد أعمال توصيل شبكات مياه الشرب بقريتى عائشة عبد الرحمن وعلى بن أبى طالب، وكذلك تفقد سير العمل ومعدل الإنجاز بتوصيل شبكات الصرف الصحى بقرى الرواد والخير والنماء وأبو هريرة والشيخ مرزوق، ووجه بإنشاء المنازل والمنشآت الخدمية بمناطق محددة متقاربة، لتيسير توصيل المرافق والخدمات، كما أكد تقديم التيسيرات اللازمة لإنجاز العمل من كافة الجهات المعنية.

كما استعرض الزملوط، الموقف التنفيذى للقطاعات المختلفة، بعد المرور الميدانى لمسئولى هذه القطاعات وعرض المشكلات التى تواجه خطط التنفيذ، ووجه بالتنسيق بين مديرية التضامن الاجتماعى وبنك ناصر والجمعيات الأهلية لحصر المشروعات الصغيرة التى ستتم إقامتها بهدف توفير فرص عمل ومصدر دخل لأهالى القري، مشددا على ضرورة المتابعة المستمرة لخطط التنفيذ بكافة القطاعات، والتأكد من دقة البيانات الخاصة باحتياجات ومطالب كل قرية.

وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، قد أطلق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، باستثمارات 9.6 مليار جنيه والتى تستهدف 375 تجمعا ريفيا فى 14 محافظة، معظمها فى صعيد مصر، حيث تضم محافظات وسط وجنوب الصعيد مجتمعة 315 قرية بنسبة 84% من إجمالى القرى المستهدفة فى المرحلة الثانية، ومن المخطط إنهاء العمل فى كل القرى المستهدفة فى المبادرة والبالغ عددها 1000 قرية بنهاية العام المالى 2023/2024.



مبادرة الرئيس لتطوير القرى



مشروعات تتم على أرض الواقع بمنطقة الفرافرة



مشروعات تتم على أرض الواقع بمنطقة الفرافرة



مشروعات تتم على أرض الواقع بمنطقة الفرافرة



مشروعات تتم على أرض الواقع بمنطقة الفرافرة



زيارة المحافظ والمسئولين لمواقع التطوير



مواقع التطوير



زيارة المحافظ والمسئولين لمواقع التطوير



زيارة المحافظ والمسئولين لمواقع التطوير



زيارة المحافظ والمسئولين لمواقع التطوير



لقاء المسئولين لمتابعة مبادرة حياة كريمة



لقاء المسئولين لمتابعة مبادرة حياة كريمة



لقاء المسئولين لمتابعة مبادرة حياة كريمة



لقاء المسئولين لمتابعة مبادرة حياة كريمة