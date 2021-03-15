"حلويات وفوانيس رمضان" افتتاح معرض للمشغولات اليدوية لسيدات دمياط.. صور

دمياط معتز الشربينى

شهدت مكتبة مصر العامة، افتتاح منفذ لبيع منتجات سيدات للمشغولات اليدوية اليوم، والذى يستمر لمدة 3 أيام، ويتم من خلاله عرض منتجات خشبية وحلويات وملابس وفوانيس رمضان مصنوعة من الخرز وهدايا عيد الأم وإكسسوارات وتابلوهات، يعتبر المنفذ نافذة تسويقية لسيدات المبادرة لتصريف منتجاتهم بهدف خلق اقتصاد تضامنى متكامل بينهم وتدعيم تمكين المرأة اقتصاديا.

وتقول مروة نبيل مقرر فرع المجلس بدمياط لـ"اليوم السابع": الهدف من المبادرة هو تجميع السيدات ممن يعملن فى مجال "الهاند ميد" ويواجهن صعوبة فى التسويق والهدف هو فتح أسواق جديدة لبيع المنتجات.

وأضافت أن الهدف من المبادرة هو فتح فرصة لكل السيدات لتسويق المنتجات التى تشمل: حلويات، إكسسوارات، أعمال خشبية، الزراعة، ملابس مشغولات يدوية، ونسعى لتشجيع المرأة فى مختلف المجالات، وأن السيدة المشاركة تتعلم وتنتج وتنجح، وتنفذ، وتجد مجال لتسويق منتجاتها.

وأشارت مروة نبيل إلى أن هذا المعرض شارك فيه 25 سيدة بمختلف المنتجات وجارى فتح الفرصة، أمام المزيد من السيدات ونأمل فى توفير كل الدعم من الجهات التنفيذية بهدف التمكين الاقتصادى للمرأة وهو هدف استراتيجية الدولة لتمكين المرأة من العمل والإنتاج.



معرض ست الدار



معرض مشغولات يدوية



معروضات يدوية



مقر قومى المرأة