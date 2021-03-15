جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية لقرى كفر شكر تفعيلا لدورها المجتمعى

القليوبية فريق المحافظات

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل طبية وبيطرية بقريتي "برقطا والشقر"، بمركز كفر شكر للكشف والعلاج بالمجان للمواطنين والثروة الحيوانية والداجنة.

جاءت القوافل برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نرمين عدلى وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى وبمشاركة أطباء وأساتذة الكليتين.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها فى خدمة المجتمع المحلى، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة فى كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين فى كافة المجالات وذلك لتقديم خدمات للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا، مما يساهم في تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لرفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية.

وأضافت الدكتورة نرمين عدلى، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال، بالإضافه إلى قياس السكر والضغط للمرضى، وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة البيطرية.

القافلة البيطرية



القوافل الطبية لجامعة بنها