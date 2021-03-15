اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:51 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية لقرى كفر شكر تفعيلا لدورها المجتمعى

الإثنين، 15 مارس 2021 04:23 م
جامعة بنها تطلق قوافل طبية وبيطرية لقرى كفر شكر تفعيلا لدورها المجتمعى القوافل الطبية لجامعة بنها
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظم  قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها قوافل طبية وبيطرية بقريتي "برقطا والشقر"، بمركز كفر شكر للكشف والعلاج بالمجان للمواطنين والثروة الحيوانية والداجنة.

جاءت القوافل برعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، واللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور ناصر الجيزاوى القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، والدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبحضور الدكتورة نرمين عدلى وكيلة كلية الطب البشرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى وبمشاركة أطباء وأساتذة الكليتين.

وقال الدكتور جمال سوسة المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن استمرارية إطلاق الجامعة الطبية والبيطرية والزراعية تأتي في إطار حرص الجامعة على مشاركتها فى خدمة المجتمع المحلى، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة فى كافة التخصصات بواسطة خبراء وأساتذة متخصصين فى كافة المجالات وذلك لتقديم خدمات للقرى الأكثر كثافة سكانية والأكثر احتياجا، مما يساهم في تأكيد الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لرفع العبء عن كاهل مواطني القليوبية.

وأضافت الدكتورة نرمين عدلى، أن القافلة الطبية شارك فيها أطباء من كلية الطب البشري في تخصصات الباطنة والأطفال، بالإضافه إلى قياس السكر والضغط  للمرضى، وتم الكشف على المرضى وتوزيع العلاج لهم بالمجان مع التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد أثناء القافلة.

من جانبه، أكد الدكتور محمد محفوظ وكيل كلية الطب البيطرى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم الكشف وصرف العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات البيطرية، بالإضافة إلى قطعان من الدواجن خلال فاعليات القافلة البيطرية.

القافلة البيطرية

القافلة البيطرية

 

القوافل الطبية لجامعة بنها
القوافل الطبية لجامعة بنها

 

جانب من القافلة الطبية
جانب من القافلة الطبية

 


اخبار جامعة بنها

جامعة بنها

قافلة طبية بقرى كفر شكر

جماعة بنها تنظم قافلة طبية

قافلة بيطرية

اخبار القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إجراءات جديدة لتسكين الطلاب بالمدن الجامعية بجامعة بنها.. تعرف عليها

الأحد، 14 مارس 2021 04:12 م

750 جنيه منحة للعاملين بجامعة بنها بمناسبة شهر رمضان

الثلاثاء، 09 مارس 2021 08:19 م

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات المسائية بكلية الفنون التطبيقية

السبت، 06 مارس 2021 04:33 م

افتتاح برنامج "القيادة والتأثير" لتأهيل الترشح لعمادة الكليات بجامعة بنها

السبت، 06 مارس 2021 11:39 ص

جامعة بنها تفوز بتمويل من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لـ22 مشروع تخرج

الجمعة، 05 مارس 2021 02:10 م

القائم بأعمال رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بهندسة شبرا.. صور

الخميس، 04 مارس 2021 06:28 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة