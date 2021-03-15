تعليم القاهرة تفتح باب التظلمات على نتائج الامتحانات من الصف الرابع للثالث الإعدادى

كتب سيد الخلفاوى

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة عن فتح باب التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول ولمدة 3 أسابيع ، من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي، كل حسب إداراته التعليمية.

وأكدت المديرية أنه يتم تقديم التظلمات بالإدارت التعليمية كل طالب على حسب إدارته التعليمية التابع لها.

وفى السياق شهدت المدارس اليوم الاثنين، حضورا مرتفعا للطلاب رغم منح الطلاب حرية الحضور أو استكمال المناهج، فيما تفقدت قيادات المديريات الفصول للاطمئنان على سير وانتظام الدراسة وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

وانطلقت أمس الأحد، الدراسة بالفصل الدراسي الثاني، فيما أعلنت المدارس شكل إقرار عدم حضور الطالب للمدرسة فى حالة اختياره الدراسة من المنزل، موضحة أن ولى الأمر يقوم بالتوقيع على الإقرار بالرقم القومى، وتضمن الإقرار "بيانات الطالب من حيث الاسم والصف الدراسى والمدرسة المقيد بها، وصيغة ما يقوم ولى الأمر بالتوقيع عليه: أقر أنا ولى الأمر بأن الطالب لن يحضر إلى المدرسة بناء على رغبتى الشخصية وسوف أتابع الدراسة من المنزل من خلال المنصات والقنوات التعليمية على أن يحضر الطالب أيام الاختبارات والامتحانات فقط وهذا إقرار منى بذلك.