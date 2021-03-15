اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"بيتكوين" تنخفض 9% بعد بلوغها أعلى رقم في تاريخها

الإثنين، 15 مارس 2021 05:00 م
"بيتكوين" تنخفض 9% بعد بلوغها أعلى رقم في تاريخها بيتكوين
(أ .ش. أ)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين"، اليوم الاثنين، بنسبة تصل إلى 9.2%، في ظل توجه المستثمرون في العملة المشفرة نحو جني الأرباح وتخفيف الرهانات المدعومة بحزمة التحفيز النقدي التي أقرها الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وتسجيلها أمس الأحد أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 61.742 دولار بأكثر من 1000% مقارنة بسعره في العام الماضي.

وانخفضت العملة الرقمية بنسبة 9.2% لتتداول عند مستوى 56،131 دولارً.

وقال نيك جونز ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كريبتو والت" و"إكستشنج زومو" "هذا طبيعي للغاية خاصة بعد تسجيل ارتفاع كبير" مضيفًا "بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ستستمر في اتجاهها الصعودي هذا العام، لكن لن يكون ذلك باتجاه صعودي ثابت" .

ويستمر الاتجاه الصعودي للعملة الرقمية "بيتكوين" بأكثر من 1،000% مقابل سعرها في العام الماضي، مدفوعًا بتزايد الاهتمام المؤسسي والشركات إلى جانب المضاربات المعتادة، حيث تزايد في الآونة الأخيرة عدد الشركات التي ربطت استثماراتها بالتداول في العملة الرقمية.

 

 

 


العملة المشفرة

البيتكوين

بيتكوين

انخفاض البيتكوين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"بيتكوين" تنخفض متأثرة بتصريحات حول الاحتيال فى العملات الرقمية

الثلاثاء، 02 مارس 2021 10:14 م

عملة "بيتكوين" الرقمية تعاود اﻻرتفاع لتتجاوز 50 ألف دوﻻر

الأربعاء، 24 فبراير 2021 09:52 م

عملة "بيتكوين" الرقمية تشهد تراجعها إضافيا فى قيمتها بنسبة 11%

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 08:44 م

Top 7.. مستوى قياسى لـ"بيتكوين".. وضم رمضان صبحى ومصطفى محمد لمنتخب مصر

الأحد، 21 فبراير 2021 06:00 ص

بيتكوين تحلق مرتفعة لمستويات غير مسبوقة.. العملة المشفرة تتفوق على الأسهم والذهب بارتفاعات تجاوزت 90% منذ مستهل 2021.. "بلومبرج": قيمتها السوقية تكسر حاجز تريليون دولار خلال العام الجارى لأول مرة فى التاريخ

السبت، 20 فبراير 2021 05:15 م

بيتكوين ترفع مكاسبها الأسبوعية 18% لتصل إلى 56 ألف دولار

السبت، 20 فبراير 2021 01:12 م

"بيتكوين" يواصل الارتفاع ويتجاوز مستوى قياسى جديد ويسجل 51,715 دولار

الأربعاء، 17 فبراير 2021 02:16 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة