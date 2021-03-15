"بيتكوين" تنخفض 9% بعد بلوغها أعلى رقم في تاريخها

(أ .ش. أ)

انخفضت العملة الرقمية الأعلى قيمة عالميًا "بيتكوين"، اليوم الاثنين، بنسبة تصل إلى 9.2%، في ظل توجه المستثمرون في العملة المشفرة نحو جني الأرباح وتخفيف الرهانات المدعومة بحزمة التحفيز النقدي التي أقرها الكونجرس الأمريكي الأسبوع الماضي، وتسجيلها أمس الأحد أعلى مستوى لها على الإطلاق عند مستوى 61.742 دولار بأكثر من 1000% مقارنة بسعره في العام الماضي.

وانخفضت العملة الرقمية بنسبة 9.2% لتتداول عند مستوى 56،131 دولارً.

وقال نيك جونز ، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة "كريبتو والت" و"إكستشنج زومو" "هذا طبيعي للغاية خاصة بعد تسجيل ارتفاع كبير" مضيفًا "بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى ستستمر في اتجاهها الصعودي هذا العام، لكن لن يكون ذلك باتجاه صعودي ثابت" .

ويستمر الاتجاه الصعودي للعملة الرقمية "بيتكوين" بأكثر من 1،000% مقابل سعرها في العام الماضي، مدفوعًا بتزايد الاهتمام المؤسسي والشركات إلى جانب المضاربات المعتادة، حيث تزايد في الآونة الأخيرة عدد الشركات التي ربطت استثماراتها بالتداول في العملة الرقمية.