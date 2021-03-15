اليوم السابع
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بروتوكول بين التعليم العالى والاتصالات لتقوية بنية التكنولوجيا بالجامعات

الإثنين، 15 مارس 2021 10:58 ص
بروتوكول بين التعليم العالى والاتصالات لتقوية بنية التكنولوجيا بالجامعات متحدث التعليم العالى
كتب سمير حسنى

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كشف الدكتور عادل عبد الغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، عن توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لتقوية البنية التكنولوجية لكل الجامعات الحكومية، متوقعا الانتهاء من المشروع الذى وصفه بـ"القومي" خلال فترة وجيزة.

 

وقال متحدث وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، في مداخلة هاتفية لبرنامج صباح الخير يا مصر: "كل الجامعات الحكومية ستدخل في منظومة إليكترونية شديدة السرعة والفاعلية، كما يستفيد منه الطلبة وأعضاء هيئة التدريس والباحثين تمكنهم من استخدام كل شبكات المعلومات في التو واللحظة، مؤكدا أن تجربة التعليم "أون لاين" مطروحة في المستقبل للاستفادة من إمكانياتها إلى جانب التعليم المعتاد"الموجه".

 

 


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اون لاين

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