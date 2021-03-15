اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

بدء توصيل الصرف الصحى بقرية ششتا فى الغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 04:23 م
بدء توصيل الصرف الصحى بقرية ششتا فى الغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أعمال توصيل الصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن القرية تعد القرية الأولى والتى تنفذ بها أعمال المبادرة داخل المركز، والتقى "اليوم السابع" أهالى القرية ومهندسى المشروع.

وقال سالم سمك أحد مهندسى المشروع، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الصرف الصحى لقريتى ششتا وكفر ششتا تم البدء فى إنشاء المحطة عام 2006، وبعد ذلك توقف المشروع حتى أن جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحيى العمل من جديد داخل القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى.

فيما قال إيهاب خيال أحد الأهالى، إنه تم الانتهاء من 60% من أعمال توصيل الصرف للشوارع الرئيسية، وبعد الانتهاء منها سيتم توصيل الشوارع الفرعية استعدادا لتوصيل المنازل، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتسليم المشروع فى أقرب وقت.

فيما وجه العميد خالد حسين والد الشهيد عمرو خالد حسين وأحد أهالى القرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق هذه المبادرة العظيمة لتطوير الريف المصرى، موضحا أن القرية ظلت تعانى لسنوات طويلة من مياه الصرف بالشوارع وأسفل المنازل.

مهندسو-المشروع-وأهالى-القرية
مهندسو-المشروع-وأهالى-القرية

 

احد-مهندسى-المشروع-يكشف-تفاصيل-توصيل-الصرف-الصحى-للقرية
احد-مهندسى-المشروع-يكشف-تفاصيل-توصيل-الصرف-الصحى-للقرية

 

أعمال-توصيل-الصرف-الصحى-بقرية-ششتا-ضمن-حياة-كريمة
أعمال-توصيل-الصرف-الصحى-بقرية-ششتا-ضمن-حياة-كريمة

 

العميد-خالد-حسين-والد-الشهيد-عمرو-خالد-حسين
العميد-خالد-حسين-والد-الشهيد-عمرو-خالد-حسين

 

جانب-من-بدء-توصيل-الصرف-الصحى-لمنازل-قرية-ششتا
جانب-من-بدء-توصيل-الصرف-الصحى-لمنازل-قرية-ششتا

 

قرية-ششتا-بالغربية-تبدأ-توصيل-الصرف-الصحى-ضمن-حياة-كريمة-(1)
قرية-ششتا-بالغربية-تبدأ-توصيل-الصرف-الصحى-ضمن-حياة-كريمة-(1)

 

 


حياه كريمه

زفتى

قريه ششتا

الصرف الصحى

تطوير القرى

اخبار مصر اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"حياة كريمة" تعالج أهالى قرى البحر الأحمر بالمجان.. القوافل بدأت بمرسى حميرة وتنتهى برأس غارب نهاية الأسبوع.. وكيل الصحة: بروتوكولات مع الجامعات توفر أطباء لإجراء عمليات مجانا بالغردقة العام.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 01:25 م

إطلاق 6 قوافل طبية ضمن مبادرة "حياة كريمة" بـ 6 محافظات

الإثنين، 15 مارس 2021 12:29 م

بشائر الخير.. "حياة كريمة" تستهدف 23 قرية بمركز المراغة فى سوهاج .. مشروعات للصرف ومياه الشرب والكهرباء.. والأهالى: المبادرة صانت كرامة المواطن وأذابت الفوارق بين القرية والمدينة.. ونشكر الرئيس السيسى.. صور

الإثنين، 15 مارس 2021 12:21 م

مياه أسيوط: 760مليون جنيهاً لتنفيذ توسعات بــ4محطات مياه ضمن مبادرة حياة كريمة

الإثنين، 15 مارس 2021 10:16 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة