بدء توصيل الصرف الصحى بقرية ششتا فى الغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة".. صور

الغربية محمد طارق

شهدت قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أعمال توصيل الصرف الصحى، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما أن القرية تعد القرية الأولى والتى تنفذ بها أعمال المبادرة داخل المركز، والتقى "اليوم السابع" أهالى القرية ومهندسى المشروع.

وقال سالم سمك أحد مهندسى المشروع، لـ"اليوم السابع"، إن مشروع الصرف الصحى لقريتى ششتا وكفر ششتا تم البدء فى إنشاء المحطة عام 2006، وبعد ذلك توقف المشروع حتى أن جاءت المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتحيى العمل من جديد داخل القرى المحرومة من خدمات الصرف الصحى.

فيما قال إيهاب خيال أحد الأهالى، إنه تم الانتهاء من 60% من أعمال توصيل الصرف للشوارع الرئيسية، وبعد الانتهاء منها سيتم توصيل الشوارع الفرعية استعدادا لتوصيل المنازل، مشيرا إلى أن العمل يسير على قدم وساق لتسليم المشروع فى أقرب وقت.

فيما وجه العميد خالد حسين والد الشهيد عمرو خالد حسين وأحد أهالى القرية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق هذه المبادرة العظيمة لتطوير الريف المصرى، موضحا أن القرية ظلت تعانى لسنوات طويلة من مياه الصرف بالشوارع وأسفل المنازل.



مهندسو-المشروع-وأهالى-القرية



احد-مهندسى-المشروع-يكشف-تفاصيل-توصيل-الصرف-الصحى-للقرية



أعمال-توصيل-الصرف-الصحى-بقرية-ششتا-ضمن-حياة-كريمة



العميد-خالد-حسين-والد-الشهيد-عمرو-خالد-حسين



جانب-من-بدء-توصيل-الصرف-الصحى-لمنازل-قرية-ششتا