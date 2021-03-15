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النيابة تواجه المتهم بأعمال منافية للآداب في المترو بفيديو ارتكابه الواقعة

الإثنين، 15 مارس 2021 02:07 م
النيابة تواجه المتهم بأعمال منافية للآداب في المترو بفيديو ارتكابه الواقعة حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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واجهت نيابة النزهة المتهم بالتحرش بفتاة المترو، بفيديو الواقعة. واعترف المتهم أنه هو الذي ظهر بالفيديو، وذلك بعدما فرغت نيابة النزهة فيديو لفتاة تعرضت للتحرش داخل مترو الأنفاق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وذلك فى البلاغ المقدم من الفتاة والذى حمل رقم 2993 لسنة 2021.

وقالت الفتاة فى أقوالها أمام النيابة، إنها أثناء استقلالها مترو الأنفاق من محطة العتبة، متجهة إلى محطة عدلى منصور، فوجئت فى إحدى المحطات بنزول جميع الركاب من عربة المترو، وبقى شابان بالعربة، مضيفة أن الشاب المتهم ركب العربة فى ذلك الوقت وكان ينظر إليها بشكل يثير الريبة.

وأضافت الفتاة خلال إدلائها بأقوالها أمام النيابة العامة، أنها فوجئت بالشاب المتهم يقترب منها ويقوم بملامسة أجزاء حساسة، فشعرت بحالة خوف شديد وحاولت الابتعاد عنه، بعدها أجرت اتصالا هاتفيا بخطيبها وأخبرته بالأمر، والذى طلب منها تصويره بالفيديو لتحرير بلاغ ضده.


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