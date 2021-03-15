ارتفاع مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

كتب هانى الحوتى

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية ، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.25% ليصل إلى مستوى 11318 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 2243 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 13869 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 4367 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 2207 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.2% ليصل إلى مستوى 3220 نقطة، فيما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 1420 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المجموعة المصرية العقارية، دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، العبور للاستثمار العقاري، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، دلتا للإنشاء والتعمير، سبيد ميديكال.

كما أعلن رئيس البورصة المصرية، تعليق كافة العروض والطلبات المسجلة خلال اللجلسة الاستشكافية على دايس للملابس الجاهزة، المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، المجموعة المصرية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة الشركة المجموعة المصرية العقارية 20 ألف سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بنفس الشركة 91523 سهم، وباع مساهم رئيسي بذات الشركة 2.3 مليون سهم، كما باعت إدارة شركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 42 ألف سهم، فيما اشترى مساهم رئيسي بشركة مطاحنة ومخابز شمال القاهرة 2346 سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة المجموعة المصرية العقارية 837.7 ألف سهم، كما اشترى مجلس إدارة شركة قناة السويس لتوطين التكنولوجيا 21 سهم.

وأعلنت الشركة المصرية للمنتجعات السياحية، زيادة شركة بين الخبرة القابضة-كامار حصتها بالشركة من 13.061% إلى 16.645%، بعد شراء 37.6 مليون سهم بسعر 1.432 جنيه بقيمة إجمالية 53.9 مليون جنيه، منوهة إلى أنه تم تنفيذ الصفقة من خلال شركة أصول لتداول الأوراق المالية.

في سياق آخر قالت شركة جلاكسو سميثكلاين، إنه لا يوجد مبرر للموافقة على طلب اكديما بتمكينها من إجراء الفحص النافي للجهالة على الشركة بناءً على ما جاء في خطاب المساهم الرئيسي، والذي أفاد بأنه بعد انتهاء المفاوضات مع شركة حكمة، فأن المساهم الرئيسي في الوقت الحالي يركز جهوده في تحسين واستقرار أوضاع تشغيل الشركة وتوريد الأدوية ومنتجات العناية بالصحة للمرضى وكذلك يقوم بمراجعة خياراته الاستراتيجية بشأن استثماراته وأنه ليس على استعداد حاليًا لبيع حصته في الشركة.

وفي سياق منفصل أعلنت شركة سبيد ميديكال، موافقة مجلس الإدارة على اعتماد دراسة القيمة العادلة لشركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي والمعدة بواسطة المستشار المالي المستقل شركة سوليوشن للاستشارات المالية، واعتماد تقرير مراقب الحسابات والخاص بدراسة القيمة العادلة لسهم شركة مستشفى الصفوة الجديدة التخصصي.

كما أعلنت شركة أرابيا انفستمنتس هولدنج، اجتماع مجلس الإدارة للموافقة بالإجماع على الاشتراك في زيادة رأس مال شركة يو اي فيناناس إحدى الشركات التابعة لشركة أرابيا بقيمة 20 مليون جنيه تبلغ نسبة أرابيا انفستمنتس هولدنج 99.99% من رأس مال الشركة، كما وافقت بالإجماع على دراسة الفرص الاستثمارية في قطاع السيارات مع تفصيل دراسة الحصول على توكيل إحدى الشركات المنتجة خلال التنفيذ.

في شأن آخر أعلنت الشركة المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)، موافقة مجلس الإدارة، على عدم توقيع أي اتفاق ملزم مع شركة اتش ايه يوتيليتيز هولدينج بي في المالكة لشركة اتش ايه يوتيليتيز بي في الهولندية، إلا بعد إعداد تقييم عادل لأسهم الشركة مقدمة الطلب وشركة إيجيترانس من خلال مستشار مالي مستقل مقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، كما وافق المجلس على عدم توقيع أي اتفاق ملزم أيضاً إلا بعد إعداد دراسة قانونية كاملة للشركة مقدمة الطلب وتكليف إحدى شركات بنوك الاستثمار لتقديم الخدمات الفنية المتخصصة بشأن الطلب المقدم من الشركة الهولندية.