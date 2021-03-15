اليوم السابع
Ads
الإثنين، 15 مارس 2021 02:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

المجلس الأعلى للإعلام يصدر تقريره السنوى الثالث.. وكرم جبر: الصحافة لن تنهار

الإثنين، 15 مارس 2021 02:08 ص
المجلس الأعلى للإعلام يصدر تقريره السنوى الثالث.. وكرم جبر: الصحافة لن تنهار الكاتب الصحفى كرم جبر
كتب - محمد السيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى كرم جبر، من إعداد تقريره السنوى الثالث، والذى يتناول جهود المجلس ونشاطه، كما يتضمن اقتراحات المجلس للاضطلاع باختصاصاته وكذلك الأداء الصحفى والإعلامى والتعدد والتنوع فى هذا الأداء ومتابعة الالتزام بالمعايير والقواعد والأصول المهنية، ومدى تمتع وسائل الإعلام والإعلاميين والصحفيين بحرية الرأى والتعبير والالتزام بمواثيق الشرف الصحفية والإعلامية.
 
وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مقدمة التقرير، أن التقرير السنوى الثالث لعام 2020 يصدر فى ظل التحديات الجسام التي تواجه العالم بسبب فيروس كورونا، والتى تضررت منها قطاعات كبيرة يأتى على رأسها الإعلام، وأن التقرير يستعرض استراتيجية ورؤية المجلس للإعلام خلال المرحلة القادمة.
 
وأشار المجلس إلى أنه استطاع ترسيخ الحق فى حرية الرأى والتعبير فى ضوء احترام حقوق الآخرين وسمعتهم وحماية الأمن القومى والنظام العام والصحة العامة والآداب العامة، وساهم في فتح الباب لجميع الاتجاهات بمختلف وسائل الإعلام، وأن المجلس دعم المهنية واستقلالية وسائل الإعلام وتمكينها من تقديم مادة إعلامية بناءة تحترم الجمهور وتعبر عنهم وتناقش مشاكلهم وتشاركهم أحلامهم، وذلك من خلال الأكواد والمعايير الإعلامية التى أصدرها المجلس.
 
وجاء في مقدمة التقرير، كلمة للكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكد فيها أن الإعلام باق الى أن يرث الله الأرض ومن عليها، مضيفا أن الإعلام هو مرآة تعكس ما يدور في المجتمع بمصداقية وحيادية ويلعب دورا كبيرا في رفع درجة الوعى الصحيح لدى الجمهور.
 
وأضاف كرم جبر أن الصحافة ومؤسساتها باقية ولن تنهار وأنها الحارس الأمين على القضايا القومية، مشيرا الى أن المجلس ناقش المشكلات التي تواجه الإعلام و تم وضع الحلول لها من أجل العمل على تطوير الإعلام والصحافة.
 

الاعلام والصحافة

المجلس الاعلي لتنظيم الاعلام

كرم جبر

جهود المجلس

وسائل الاعلام

القضايا القومية

الاعلام

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحف المصرية .. 6 توصيات لاجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيادات الإعلامية.. الرئيس السيسى يستقبل سعد الحريرى بقصر الاتحادية.. «المالية» تنفى خصخصة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:00 م

6 توصيات لاجتماع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والقيادات الإعلامية.. مدونة سلوك للمحتوى الأخلاقى وتدريب صحفيى الحوادث للتعامل مع محاضر الشرطة ودعوة مديريات الأمن لسرعة إصدار البيانات.. وإشادة بدور الإعلام الوطنى

الأربعاء، 03 فبراير 2021 03:17 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة