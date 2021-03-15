القوى العاملة تعلن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" للعمالة الوافدة بالسعودية 30 يوماً

كتب محمود راغب

تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان، تقريرا مهما من مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بسفارة مصر بالرياض بالمملكة العربية السعودية، فى إطار متابعة علي مدار الساعة يوميا أحوال العمالة المصرية في دولة العمل، وذلك من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت، خاصة في تلك الفترة الحرجة بعد انتشار فيروس "كورونا"، لحفظ حقوق العمالة المصرية بدولة العمل، والتي قد تتأثر من بعض الإجراءات التي تتخذها بعض الدول فى هذا الخصوص.



وأوضح هيثم سعد الدين، المتحدث الرسمى والمستشار الإعلامى لوزارة القوى العاملة، أن الوزير تلقى تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه المستشار العمالى أحمد رجائى، إلى أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، نشرت على موقعها الإلكتروني تويتر، مجموعة من التغريدات تحت عنوان "أبرز الأسئلة الشائعة لمبادرة #تحسين_العلاقة_التعاقدية" -إلغاء نظام الكفيل- أوضحت فيها عدة تساؤلات من قبل المواطنين.



وحذرت الوزارة من تعرض العامل الوافد للمنع من العمل في المملكة بشكل نهائى حال خروجه وعدم العودة لإكمال عقد العمل، بعد حصوله على تأشيرة "خروج وعودة"، لافتة إلى أن مدة تأشيرة "الخروج والعودة" لمدة 30 يوماً تُحتسب من تاريخ إصدارها.



وأشارت إلي أنه يتم إرسال رسالة نصية إلى صاحب العمل عند تقدم العامل بطلب تأشيرة خروج وعودة لاشعاره بالأمر، مؤكدةً أنه يمكن للعامل إلغاء طلب التأشيرة في منصة "أبشر" خلال 10 أيام.