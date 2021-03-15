اليوم السابع
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خالد صلاح
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القوات العراقية تحبط هجوم إرهابي في محافظة الأنبار

الإثنين، 15 مارس 2021 04:10 ص
القوات العراقية تحبط هجوم إرهابي في محافظة الأنبار القوات العراقيه - أرشيفية

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أعلن الحشد الشعبي في العراق عن إحباط هجوم بحزام ناسف غربي محافظة الأنبار.
 
وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح في بيان، إنه "بعد ورود معلومات استخبارية بالتحضير لعملية ارهابية في قضاء القائم تستهدف القوات الأمنية والمواطنين من خلال تفجير حزام ناسف شرعت قواتنا بمقاطعة المعلومات الأمنية حيث تمكنا من السيطرة على مواد التفجير والتي هي عبارة عن حزام ناسف حديث الصنع".
 
وأضاف مصلح، أن "قوات الحشد الشعبي تعاملت بيقظة وحذر في متابعة المعلومات الاستخبارية التي وردت والتي قادت الى ضبط الحزام الناسف ودرء الخطر عن أهلنا".
 

 


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