القبض على مدير شركة هارب من 53 سنة سجن في الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص (مدير شركة - مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (106) أحكام قضائية، صادرة ضده فى قضايا ( تبديد – شيكات بدون رصيد) بلغت مدة الحبس فيها (53) سنة ، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية.

كما تم ضبط أحد الأشخاص (عامل - مقيم بدائرة قسم شرطة كرموز بالإسكندرية) مطلوب التنفيذ عليه فى أحكام قضائية بلغت (135) حكم قضائى ، صادر ضده فى قضايا (تبديد – بناء بدون ترخيص) بلغت مدة الحبس فيهم (39) سنة ، وذلك حال إختبائه بشقة كائنة بدائرة مركز شرطة أبوحمص بالبحيرة.

ووجه قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء الدين سليم بمُشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية من قطاع الأمن المركزى إستهدفت مركز شرطة أبنوب.. أسفرت جهودها عن ضبط (10 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش- 4فرد محلى) بحوزة 16متهم كما تم ضبط قضيتى مخدرات ضُبط فيها كمية من مخدر "البانجو - الشابو – الحشيش"، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للأسلحة النارية بقصد الدفاع ، والمواد المخدرة بقصد الإتجار .