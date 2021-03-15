القبض على المتهم بارتكاب أعمال منافية للآداب بالمترو

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بشأن قيام أحد الأشخاص ببعض الحركات المنافية للآداب داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، فى محاولة للتحرش بإحدى الفتيات، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن مقطع الفيديو.

وورد بلاغ لقسم شرطة خامس المترو من (عاملة بمول تجارى بمنطقة الشروق بالقاهرة) بصحبتها خطيبها (موظف بشركة للتسويق العقارى - مقيم بالجيزة).. وقررت الأولى أنه حال استقلال قطار المترو من محطة البحوث اتجاه محطة عدلى منصور، وحال مرور القطار بمحطة قباء دائرة قسم شرطة النزهة، تلاحظ لها استقلال أحد الأشخاص للقطار والجلوس أمامها والقيام ببعض الحركات المنافية للآداب، فقامت بتصويره باستخدام هاتفها المحمول، وإرسال مقطع الفيديو لخطيبها الذى قام بنشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكب الواقعة وتبين أنه (بائع بمحل لحوم مجمدة - مقيم بالقاهرة) وبحوزته شهادة طبية تفيد بمعاناته من مرض نفسى، بمواجهته قرر أنه كان يقوم بتعديل ملابسه.