الصحة توجة رسالة للأمهات المرضعات المصابات بكورونا لحماية أطفالهن.. إنفوجراف

كتب ـ وليد عبد السلام

أكدت وزارة الصحة والسكان أهمية اتخاذ الاحتياطات الواجبة من جانب الأمهات المرضعات المصابات بكورونا أثناء التعامل مع أطفالهن.



وأوضحت وزارة الصحة، أن الفيروس لا ينتقل عن طريق لبن الثدى أو الرضاعة الطبيعية من الأمهات اللواتى تأكدن من إصابتهن بالمرض.



وأضافت أنه فى حالة مرض الأم يتكون لديها أجسام مضادة للفيروس تنتقل من الأم للطفل من خلال لبن الثدى، تزيد من مناعته، بينما لا يعطى اللبن الصناعى تلك الحماية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.









