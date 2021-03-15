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خالد صلاح
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السفير الأمريكي بليبيا: فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي

الإثنين، 15 مارس 2021 09:00 م
السفير الأمريكي بليبيا: فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي رئيس وزراء ليبيا عبد الحميد الدبيبة
(أ ش أ)

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أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أن تولي حكومة الوحدة الوطنية الليبية الجديدة اليوم الاثنين رسميا لمهامها سيوفر فرصة تاريخية لليبيا لاستعادة سيادتها من التدخل الأجنبي وتأمين الطريق نحو الاستقرار والديمقراطية.

ونقلت بوابة "أفريقيا الأخبارية" عن السفير الأمريكي، في تغريدة له بموقع "تويتر"، أنه قدم خلال مشاركته في جلسة أداء رئيس وأعضاء حكومة الوحدة الوطنية اليمين الدستورية في طبرق تهنئة نيابة عن الشعب الأمريكي للشعب الليبي .

وأضاف نورلاند أنّ الولايات المتحدة ستدعم الحكومة في تلبية الاحتياجات الملحة للسكان والتحضير للانتخابات الوطنية في ديسمبر القادم.

 

 

 


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