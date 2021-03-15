وقالت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الروسية إيرينا فولك، فى تصريح أوردته وكالة أنباء "تاس" اليوم الاثنين، "لقد أصدرت محكمة بمدينة خيمكى بضواحى موسكو حكما بحق هولندى يتهم بالمشاركة فى عصابة وتهريب الكوكايين وارتكاب جرائم أخرى مرتبطة بالتداول غير الشرعى للمخدرات".

وأضافت "أن المحكمة أدانت المواطن الهولندى بارتكاب جرائم وحُكم عليه بالسجن 15 عاما فى سجن الحراسة المشددة"، موضحة أنه قد اتضح للتحقيق أن هذا الرجل بالتعاون مع شركائه قام عام 2000 بنقل أكثر من 105 كيلوجرامات من الكوكايين من كولومبيا عبر الجمارك الروسية، بما فيها 49 كيلوجراما إلى بريطانيا.



وأشارت إلى أن التحقيق كشف أيضا أن المتهم كان من المقربين من رئيس عصابة مخدرات كبيرة فى كولومبيا، وكان يشرف على عملها فى روسيا.

وتابعت: "فى عام 2010 تم إدخال اسمه إلى قائمة المطلوبين دوليا، وفي عام 2015 تم القبض عليه فى بلجيكا وتم تسليمه لروسيا عام 2018".



يُذكر أن 5 من شركاء هذا الهولندى فى عصابة المخدرات هذه قد حوكموا عام 2004 بالسجن بين 18 و22 عاما، كما حُكم على شريك آخر عام 2018 بالسجن 10 سنوات، وذلك بعد 16 عاما من البحث الدولى عنه.