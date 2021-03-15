الحكومة: مصر الأول عربيا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب عام 2020

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا بعنوان "مستويات تاريخية".. لنسب تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى 2020".

استعرض الإنفوجراف تطور تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى وفقًا لنظام الكوتا منذ اعتماده عام 1956، لتسجل مصر زيادة بنسبة 11.3% فى عضوية المرأة فى مجلس النواب فى 2020، مقارنة ببرلمان 2015 والذى شهد تمثيل للمرأة بنسبة 14.9%.

واحتلت مصر المركز الـ 16 عالميًّا، والأول عربيًّا فى تمثيل المرأة فى مجلس النواب عام 2020. وعالميًّا؛ جاءت نيوزيلندا وبوليفيا وصربيا كأعلى 3 دول فى تمثيل النساء فى مجلس النواب لعام 2020. وجاءت مصر من بين 57 دولة أجرت انتخابات تشريعية خلال عام 2020، ومن 25 دولة نجحت فى تطبيق حصصًا قانونية -كوتا-. وقد تمكن البرلمان المصرى من تحسين نظام الحصص الانتخابية لديه بنظام الكوتا، حتى وصف "الاتحاد البرلمانى الدولي" نسب تمثيل المرأة فى البرلمان المصرى فى 2020 "بالمستويات التاريخية".

وقد شغلت النساء 148 مقعدًا من إجمالى 564 مقعدًا فى مجلس النواب المصرى بعد التعديلات الدستورية الأخيرة. كما وصلت نسبة تمثيل المرأة فى مصر فى مجلس النواب إلى 26.2%، و13.3% فى مجلس الشيوخ فى 2020. وقد أشاد "الاتحاد البرلمانى الدولي" بالتجربة المصرية فى تطبيقها التدريجى لنظام "الكوتا" -نظام الحصص القانونية للانتخابات-، الأمر الذى يساعد فى تحقيق تمثيل مقبول وحقيقى للمرأة فى البرلمان.