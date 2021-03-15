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البيئة: سمكة نابليون نادرة ومجرم اصطيادها واتخاذ إجراءات قانونية ضد صائدها

الإثنين، 15 مارس 2021 04:01 م
البيئة: سمكة نابليون نادرة ومجرم اصطيادها واتخاذ إجراءات قانونية ضد صائدها سمكة نابليون
كتبت ــ آية دعبس

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أكدت وزارة البيئة، أن الأجهزة الأمنية تواصل تحرياتها للتعرف على الشخص الذى قام بصيد سمكة نابليون التى تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية حياله نظراً لخطورة أنشطة الصيد الجائر على البيئة البحرية التى تؤدى إلى الإخلال بالتوازن البيئي واستنزاف وانقراض بعض الأنواع.

وأوضحت الوزارة، فى بيان، أن لجنة من باحثي محميات البحر الأحمر وشرطة البيئة قد انتقلت للمخزن المتواجد به السمكة لتحديد نوعها، وأخذ القياسات اللازمة لتسجيلها بقاعدة البيانات الخاصة برصد الأنواع من الكائنات البحرية النادرة، حيث تعتبر سمكة نابليون من الأسماك النادرة والمهددة والتى يُجرم اصطيادها وبيعها والاتجار بها.

كانت قد سلمت محميات البحر الأحمر سمكة نابليون التى تم العثور عليها بأحد المخازن التابعة لمحل بيع أسماك  لمعهد لعلوم البحار بالغردقة، حيث تم البدء فى أعمال وإجراءات تحنيط السمكة، وفقاً للبروتوكول الموقع بين وزارة البيئة وأكاديمية البحث العلمى، فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة لقطاع للمحميات الطبيعية  بضرورة تشديد الرقابة وشن الحملات التفتيشية على محلات بيع الأسماك والحيوانات  لحماية الموارد الطبيعية ومنع استنزافها.


وزارة البيئة

سمكة نابليون

معهد علوم البحار

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