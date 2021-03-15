ابتهال "فكم لله من لطفى خفى" بصوت محمد أكمل صاحب الحنجرة الذهبية.. فيديو

الشرقية- فتحية الديب

أهدى "محمد أكمل" القارئ ابن قرية القيطون التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، المبتهل بإذاعة القرآن الكريم، والمنشد بفرقة الإنشاد الدينى بالشرقية، قراء "اليوم السابع" بصوته ابتهال الشيخ محمد عمران:

"فكم من لطف خفى يدق خفاه عن فهم الذكى؛ وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج كربة القلب الشجي؛ وكم أمر تساءُ به صباحاً فتأتيك المسرة بالعشي؛ إذا ضاقت بك الأحوال يوماً فثق بالواحد الفرد العلي؛ ولا تجزع إذا ما ناب خطبٌ فكم لله من لطف خفي".

وقال "محمد أكمل": إن والده أرسله لحفظ القرآن الكريم فى كتاب القرية وعمره 4 سنوات، وأتم حفظ القرآن الكريم فى الثالثة عشر على يد الشيخ أيمن هاشم أبو زيد، وألحقه والده بالدراسة فى الأزهر الشريف، إلى أن جاءت فرصة التلاوة فى عزاء جده من والدته فأثنى عليها أهالى القرية، ومن هنا كانت البداية المبشرة بصوت عذب، وذاع صيته وأصبح قارئا فى كافة العزاءات بالقرية، وبدأ يطور من نفسه ويتعلم المقامات ويسمع كثيرا لأصحاب المدرسة القديمة فى تلاوة القرآن الكريم، والابتهال الدينى ومثله الأعلى فى الابتهال الشيخ نصر الدين طوبار، وفى تلاوة القرآن الكريم الشيخ "مصطفى إسماعيل" والشيخ "عبد الصمد الزناتى" إلى أن شاء القدر أن يسمعه الشيخ "حسن مرعب" أثناء تلاوته للقرآن الكريم فى ذكرى ميلاد الشيخ الشعراوى بميت غمر، ويتواصل معه ويشجعه فى الظهور على قناة أزهرى.

وشارك "محمد" فى المسابقات كانت فى مسابقة الشيخ الدكتور "عبد الفتاح الطاروطى" عام 2009 وفاز بالمركز الثانى بالمسابقة، وأثنى عليها القارئ الشيخ الشحات شاهين، على صوته ونصحه بالمشاركة فى مسابقة قارئ الرئيس، وشارك فى المسابقة وحصل على المركز الأول، وأرسلته وزارة الأوقاف، للشيخ الراحل" أبو العنين شعيشع" الذى استضافه بمنزله لمدة 3 أيام، لتدريبه للتلاوة أمام الرئيس "حسنى مبارك" الذى أثنى على جمال صوته، وانضم لفرقة الإنشاد الدينى بقصر ثقافة محافظة الشرقية.