إنشاء وتطوير 17 محطة وقود للعمل بالغاز وساحة لتخريد السيارات القديمة ببورسعيد

بورسعيد – محمد عزام

قال الدكتور منصور بكرى، رئيس حى المناخ ببورسعيد، إنه سيتم الانتهاء من الإعداد اللوجيستى لساحة "تخريد السيارات" بالمحافظة، خلال أيام قليلة، لتبدأ مراحل الإعداد لاستقبال السيارات، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ببدء أعمال تخريد السيارات التى مر عليها 20 عاما بجميع المحافظات .

وأوضح "بكرى"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه تم تخصيص جزء من جراج "حى المناخ" - الواقع بنطاق حى الزهور، لإنشاء ساحة التخريد، لافتاً إلى أنه تم إنشاء الأسوار والمبانى الإنشائية بالداخل من مكاتب ودورات مياه وغيرها، بالإضافة إلى تغطية الساحة كاملة بكاميرات المراقبة .

وأشار إلى أن الأعمال الإنشائية ستنتهى خلال أيام قليلة، على أن يتم بعد ذلك تسليمها للجهات المعنية بإدارة الساحة وتجهيزها لاستقبال المواطنين لتخريد سياراتهم، مؤكداً أن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، يتابع يومياً الموقف التنفيذى للأعمال بالساحة .

كان محافظ بورسعيد، شدد على سرعة الانتهاء من إنشاء مقر تخريد السيارات للبدء فى استلام السيارات المتقادمة التى مر عليها أكثر من 20 عاما بجراج حى المناخ، حيث تأتى محافظة بورسعيد ضمن محافظات المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة "تخريد السيارات".

جاء بالتوازى مع أعمال إنشاء وتطوير 17 محطة وقود للعمل بالغاز الطبيعى، فى إطار خطة الدولة لإحلال وتجديد السيارات وتحويلها للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من البنزين، يأتى ذلك تماشيا مع خطة التنمية التى تشهدها بورسعيد فى مختلف المجالات للارتقاء بسبل الحياة وتطويرها.