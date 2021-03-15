إعدام 9 أطنان أغذية فاسدة و200 شمعة فلاتر مجهولة بالشرقية وبورسعيد

الشرقية - إيمان مهنى - بورسعيد - محمد عزام

أعدمت مديرية الصحة بالشرقية، 4 أطنان أغذية فاسدة، وأغلقت 18 منشأة غذائية مخالفة بالقنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية، فى الحملات المكثفة والمتابعة المستمرة على المنشآت الغذائية بالمحافظة، استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال بيان: شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، بالتنسيق مع مكاتب الأغدية بالإدارات الصحية بالقنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة، حملات مكثفة للمرور على المنشآت الغذائية بمراكز ومدن القنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 18 منشآة غذائية تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد فى الاشتراطات الصحية، منها 8 منشآت بمركز أولاد صقر، و 7 منشآت بمركز القنايات، و 2 منشأة بمركز مشتول السوق، ومنشأة بمركز الحسينية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشآت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، كما تم إعدام 3 طن و 874 كجم أغذية مختلفة لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، وسحب 138 عينة وإرسالها للمعامل لبيان من مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير 89 محضر جنحة صحية للمخالفات بمراكز الشرطة بالقنايات ومشتول السوق والحسينية وأولاد صقر والصالحية الجديدة.

وأكد الدكتور هشام مسعود على إستمرار الحملات المكثفة لمفتشى الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفى مدير الادارة بمشاركة رئيس الرقابة و المفتشين بالإدارة بحملة مفاجئة على مضرب أرز ملحق به مدشة بقرية حوض نجيح، وتم ضبط 30 شيكارة أرز أبيض منتهى الصلاحية زنة الشيكارة الواحدة 25 كيلو جرام باجمالى كمية 750 كيلوجرام ، وضبط 100 شيكارة خلطة أعلاف مجهولة المصدر، بإجمالى 4 طن ونصف وتم تحرير المحضر 398 جنح أ.د.ط.ههي..

كما قامت الحملة بضبط المخبز اﻵلى بمدينة ههيا وتبين من التفتيش على أعمال المخبز التصرف فى 11 شيكارة دقيق تموينى مدعم إستخراج 82 % ، وتم تحرير محضر اثبات حالة تنفيذأً للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017 .

وفى بورسعيد تمكن رجال الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية، من ضبط 200 قطعة شمع فلاتر مياه غير مدون عليها أى بيانات تفيد المنشأ أو المواصفات.

قال ناصر ثابت - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، إنه وجه بشن حملات مستمرة فى الأسواق التجارية لضبط الأسعار والسلع المخالفة للوائح والقوانين، وذلك تحت إشراف محمد عوض، وكيل المديرية.

وأضاف "ثابت" فى بيان له، أن الحملة أسفرت عن ضبط 200 قطعة شمع فلاتر مياه غير مدون عليها أى بيانات تفيد المنشأ أو المواصفات، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كما تمكنت الرقابة التجارية، من ضبط سوست سخان ( لاى ) بدون أى بيانات وبدون كارت توصيف البيانات مخالفاً بذلك للقانون رقم 82 لسنة 2002 الخاص بالبيانات التجارية مما تسبب أضرار مادية لمستخدميها بسبب عدم توافر الإشتراطات الخاصة بسلامة إستخدامها.

وتم أيضاً التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.