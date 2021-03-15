إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

أصيب 7 أشخاص فى حادث تصادم على طريق المنصورة ميت غمر أمام قرية أبو نبهان، نتيجة التخطى الخاطئ، حيث تخطت الجزيرة الوسطى واصطدمت بالسيارة بالجهة المقابلة.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ لمركز شرطه ميت غمر من إدارة شرطة النجده، بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ميت غمر المنصوره، أمام قرية ابو نبهان التابعة لدائره المركز.

انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وقوع الحادث بين كل من السياره الرقم م د 5183 ميكروباص ، قياده "محمد ر" 41 سنه، ومقيم دائره مركز المحلة الغربية، باتجاه المنصورة، والسيارة رقم د ق ف 9375 قيادة "محمد م 24 سنة" سائق مقيم بندر ميت غمر، وسبب الحادث هو اختلال عجله القيادة، بقيادة قائد السيارة الأولى، وانحرافه عن الطريق وتخطيه الجزيرة الوسطى، واصطدمه بالسيارة الثانية بالمواجهة.

نجم عن ذلك إصابة كل من قائد السيارتين و5 من مرافقيهم بكدمات وسحجات واشتباه نزيف بالمخ، وتم نقلهم إلى مستشفى ميت غمر العام، لتلقى العلاج اللازم، وتصرح لهم بالخروج عدا ثلاثة تحت الملاحظة الطبية، و بسؤال قائدى السيارتين والمصابين أيدوا هذا المضمون، ولم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان، و تحرر عن ذلك المحضر رقم 5018 لسنه 2020 جنح مركز ميت غمر.