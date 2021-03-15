اليوم السابع
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خالد صلاح
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إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليونا والوفيات مليونان و782765

الإثنين، 15 مارس 2021 08:23 م
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليونا والوفيات مليونان و782765 كورونا العالمية
رويترز

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أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 120 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و782765.
 
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
 
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:    
    
 الدول والمناطق    إجمالي الوفيات       عدد الإصابات المؤكدة
 
 الولايات المتحدة  534705               29478768
 البرازيل          278229               11483370
 الهند             158725               11385339
 روسيا             219761               4400045
 المملكة المتحدة   125516               4258438
  فرنسا            90429                4071662
 إيطاليا           102145               3223142
 إسبانيا           72258                3183704
 تركيا             29489                2879390
 ألمانيا           74214                2569349
 
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:   
    
 الدول وترتيبها      عدد الوفيات           عدد الإصابات
 
العراق 13788                  ‭‭‭‭‭‭‭‬        763085
                              
المغرب  8723                  ‭‭‭‭ ‬‬‬‬   488937
 
الأردن       5326                  477053
 
الإمارات     1402                  428295
 
لبنان        5380                  418448
    ‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭
السعودية        6573                  382752
                          

إصابات كورونا العالمية

إصابات كورونا

كورونا

وفيات كورونا

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