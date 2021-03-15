إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليونا والوفيات مليونان و782765

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 120 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و782765.
وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:
الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة
الولايات المتحدة 534705 29478768
البرازيل 278229 11483370
الهند 158725 11385339
روسيا 219761 4400045
المملكة المتحدة 125516 4258438
فرنسا 90429 4071662
إيطاليا 102145 3223142
إسبانيا 72258 3183704
تركيا 29489 2879390
ألمانيا 74214 2569349
وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:
الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات
العراق 13788 763085
المغرب 8723 488937
الأردن 5326 477053
الإمارات 1402 428295
لبنان 5380 418448
السعودية 6573 382752
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة