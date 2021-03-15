إصابات كورونا العالمية تتجاوز 120 مليونا والوفيات مليونان و782765

رويترز

أظهر إحصاء لرويترز أن ما يزيد على 120 مليونا أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و782765.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات:

الدول والمناطق إجمالي الوفيات عدد الإصابات المؤكدة

الولايات المتحدة 534705 29478768

البرازيل 278229 11483370

الهند 158725 11385339

روسيا 219761 4400045

المملكة المتحدة 125516 4258438

فرنسا 90429 4071662

إيطاليا 102145 3223142

إسبانيا 72258 3183704

تركيا 29489 2879390

ألمانيا 74214 2569349

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:

الدول وترتيبها عدد الوفيات عدد الإصابات

العراق 13788 ‭‭‭‭‭‭‭‬ 763085

المغرب 8723 ‭‭‭‭ ‬‬‬‬ 488937

الأردن 5326 477053

الإمارات 1402 428295

لبنان 5380 418448

‭‭‭‭‭‭‭‭‭‭

السعودية 6573 382752