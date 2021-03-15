اليوم السابع
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أمانى أبو زيد تؤدى القسم لبدء مهام عملها رسميا مفوضة للطاقة بالاتحاد الأفريقى

الإثنين، 15 مارس 2021 03:23 م
أمانى أبو زيد تؤدى القسم لبدء مهام عملها رسميا مفوضة للطاقة بالاتحاد الأفريقى الدكتورة أمانى أبو زيد عقب أداء اليمين
كتب : أحمد جمعة

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أدت الدكتورة أماني أبو زيد مفوض الطاقة والبنية التحتية بالاتحاد الافريقى، القسم أمام موسي فقية رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وفي حضور ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي بعد انتخابها من قبل الرؤساء والقادة الأفارقة خلال فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضيا فبراير 2021، وذلك إيذانا ببدء مهام عملها رسميا لمدة 4 سنوات .

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد خلال تأديتها للقسم أمام رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي: " أتعهد رسميا بأن أمارس المهام المنوطة بي بصفتي مفوضة للبنية التحتية والطاقة بالاتحاد الأفريقي وذلك بكل ولاء وحذر والالتزام بما يمليه ضميري وأن أتقيد في سلوكي بما يتطابق فقط مع مصلحة الاتحاد الأفريقي دون طلب أو قبول تعليمات من أي حكومة أو دولة عضو أو سلطة خارج الاتحاد الأفريقي .

وأدي القسم أمام موسي فقي رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، مفوضي الاتحاد الأفريقي الجدد وهم: النيجيري بانكولي أديوي مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن، والأنجولية جوزيفا ليونيل مفوض الزراعة والتنمية والاقتصاد الأزرق، والزامبي إلبرت موتشانجا مفوض التنية الاقتصادية والتجارة.

هذا ومن المقرر أن تجري الانتخابات علي منصبي مفوضي التعليم والصحة في يونيو المقبل.

جدير بالذكر أن الدكتورة أماني أبو زيد فازت باكتساح في الانتخابات التي جرت خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت افتراضيا افتراضيا فبراير الماضي، حيث حصلت علي أصوات 50 دولة أفريقية من 55 دولة أعضاء في الاتحاد الافريقي وهو الفوز الذي وصف بـ " الاكتساح " , وهو ما يؤكد علي النجاحات الكبيرة التي حققتها الدكتورة أماني أبو زيد خلال توليها منصب مفوض البنية التحتية والطاقة بالاتحاد الافريقي في الفترة من 2017 - 2021  في كافة المشروعات التي من شأنها تحقيق التنمية في كافة الدول الافريقية وتنفيذ أجندة 2063 .

 


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