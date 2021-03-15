اليوم السابع
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ألعاب نارية وسط نهر النيل احتفالا بعيد بنى سويف القومى

الإثنين، 15 مارس 2021 01:11 ص
ألعاب نارية وسط نهر النيل احتفالا بعيد بنى سويف القومى ألعاب نارية
بنى سويف هانى فتحى

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قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من أمام ديوان عام محافظة بنى سويف احتفالا بعيد بنى سويف القومى .
 
 
ورصد اليوم السابع، انطلاق الألعاب النارية من وسط الجزيرة الموجودة وسط نهر النيل أمام ديوان عام المحافظة .
 
واستمرت الألعاب النارية، طيلة خمس دقائق انطلقت خلالها وسط سماء محافظة بنى سويف وسط فرحة غامرة من أهالى المحافظة.
 
وتحتفل محافظة بنى سويف، غدا الاثنين، بعيد  بنى سويف القومى من خلال وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، وإقامة احتفالات بديوان عام المحافظة شرق النيل.
 
 

بنى سويف

اخبار المحافظات

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