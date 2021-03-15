اليوم السابع
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أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو

الإثنين، 15 مارس 2021 06:00 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم .. 120-140 جنيها الكيلو لحوم ارشيف
كتب أحمد حمادة

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يتابع اتحاد الغرف التجارية، أسعار السلع الغذائية بشكل دوري، وذلك للسيطرة على الأسواق وتحديد الاحتياجات الخاصة بالمناطق المختلفة من أي سلعة، وتمثل اللحوم البلدى احد السلع الرئيسية التي يتم متابعتها من خلال شعبة القصابين، وتشهد اللحوم استقرارا من حيث المعروض بالسوق والأسعار. 
 
وسجلت أسعار اللحوم البلدى، اليوم الاثنين 15-3-2021، فى محلات الجزارة والهايبر ماركت. 
 
وقال مصطفي ابراهيم  صاحب محل جزارة، إن اسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140.جنيها  للكيلو، وأسعار  البفتيك والاستيك كندوز  لتتراوح بين 120-140جنيها فى الكيلو   ، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو. 
 
 
وأضاف سعيد، في تصريحات خاصة، لـ"اليوم السابع أن سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها، و أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو. 
 
 
 
 

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