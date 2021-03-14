أغلى وجبة.. نيجيرى يعزم عائلته على سمكة تبلغ قيمتها 2.6 مليون دولار

كتبت - هند المغربي

نظم شاب نيجيرى يدعى جليبرت كلود أوين، حفلة طعام لعائلته يقدر بـ 2.6 مليون دولار، وذلك بعد أن قدم لهم وجبة سمك لسمكة Blue Marlin Fish تم اصطيادها، ولم يكن يعلم أنه يستطيع بيعها بهذا الثمن، حيث يقدر وزنها بـ 38 كيلو جرام ويصل سعر الكيلو الواحد منها 65 الف دولار.

A Nigerian man captured a Blue Marlin Fish worth $2.6 million. Him and his village people ate it. pic.twitter.com/awcJ3TlZRF — Africa Facts Zone (@AfricaFactsZone) March 8, 2021

وبحسب ما ورد بوسائل إعلام أفريقية تم صيد السمكه في منطقة حكومة أندوني المحلية في ولاية ريفرز بنيجيريا، لكن السكان المحليين لم يعرفوا قيمتها حتى ظهرت أنباء عن إمكانية بيعها مقابل 2.6 مليون دولار.

ونشرت منصة أفريكا فاكت زون النيجيرية، صورة للرجل مع بلو مارلين فيش محاطًا ببعض القرويين على تويتر، ولفت الموقع إلى أنه لا يأكل البشر أسماك مارلين الزرقاء غالبًا بسبب الكميات غير الصحية من الزئبق والملوثات الأخرى الموجودة فيه.

وانتشرت التدوينه والصور على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، حيث تداولها العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وسخروا من أهل القرية بعد أكلهم لسمكه تصل قيمتها لأكثر من 2 مليون دولار.