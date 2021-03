أغلى وجبة.. نيجيرى يعزم عائلته على سمكة تبلغ قيمتها 2.6 مليون دولار

نظم شاب نيجيرى يدعى جليبرت كلود أوين، حفلة طعام لعائلته يقدر بـ 2.6 مليون دولار، وذلك بعد أن قدم لهم وجبة سمك لسمكة Blue Marlin Fish تم اصطيادها، ولم يكن يعلم أنه يستطيع بيعها بهذا الثمن، حيث يقدر وزنها بـ 38 كيلو جرام ويصل سعر الكيلو الواحد منها 65 الف دولار.

A Nigerian man captured a Blue Marlin Fish worth $2.6 million. Him and his village people ate it. pic.twitter.com/awcJ3TlZRF