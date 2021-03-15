أبناء كيت ميدلتون والأمير ويليام يحتفلون بعيد الأم بصنع "كيك".. التفاصيل

ريهام عبد الله

نشر الحساب الرسمى لكيت ميدلتون والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج، عبر انستجرام، صورة لكيك، مشيرا إلى أن كلا من الأمير جورج والأميرة شارلوت، والأمير لويس، أبناء كيت ووليام، هم من صنعوه احتفالا بعيد الأم.

ونشر الحساب صورة الكيك عبر انستجرام، كما شارك صورة لكيت ميدلتون فى طفولتها برفقة والدتها، وعلق على الصور : "الاحتفال بوالدتين مميزتين اليوم، الكيك من صنع جورج وشارلوت ولويس".



الكيك



حساب دوق ودوقة كامبريدج عبر انستجرام



كيت ميدلتون ووالدتها

وفى سياق آخر، أطلت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بمعطف وبلوزة باللون الوردى فى أول ظهور علنى بعد إذاعة مقابلة الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، مع مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفرى، التى أحدثت ضجة بسبب تحدثها عن عنصرية العائلة المالكة واعترافها بتفكيرها فى الانتحار خلال وجودها فى القصر الملكى.

وارتدت كيت، البالغة من العمر 39 عامًا، بلوزة لونها وردى فى أول ظهور لها بعد إذاعة حلقة أوبرا وينفرى، ثم ارتدت سترة وردية زهرية بقيمة 65 جنيهًا إسترلينيًا من" Boden "، في أول مشاركة في فعالية لها بعد إذاعة الحلقة.