أبناء كيت ميدلتون والأمير ويليام يحتفلون بعيد الأم بصنع "كيك".. التفاصيل

نشر الحساب الرسمى لكيت ميدلتون والأمير وليام، دوقة ودوق كامبريدج، عبر انستجرام، صورة لكيك، مشيرا إلى أن كلا من الأمير جورج والأميرة شارلوت، والأمير لويس، أبناء كيت ووليام، هم من صنعوه احتفالا بعيد الأم.
ونشر الحساب صورة الكيك عبر انستجرام، كما شارك صورة لكيت ميدلتون فى طفولتها برفقة والدتها، وعلق على الصور : "الاحتفال بوالدتين مميزتين اليوم، الكيك من صنع جورج وشارلوت ولويس".
الكيك
حساب دوق ودوقة كامبريدج عبر انستجرام
كيت ميدلتون ووالدتها
وفى سياق آخر، أطلت كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بمعطف وبلوزة باللون الوردى فى أول ظهور علنى بعد إذاعة مقابلة الأمير هارى وزوجته ميجان ماركل، مع مقدمة البرامج الشهيرة، أوبرا وينفرى، التى أحدثت ضجة بسبب تحدثها عن عنصرية العائلة المالكة واعترافها بتفكيرها فى الانتحار خلال وجودها فى القصر الملكى.
وأشارت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية إلى أن سبب ارتداء الدوقة اللون الوردى هو تقليل مشاعر الغضب والاستياء وكذلك نقل مشاعر اللطف والتفاهم، وفقًا لعالم النفس لي تشامبرز في لانكشاير.
وأشار عالم النفس إلى إن ارتداء اللون الوردي يمكن أن يمثل عددًا من المشاعر، حيث يجمع بين عناصر اللون الأحمر مثل المودة والأبيض الذى يمثل النقاء.
وتشير رمزية ارتداء اللون الوردي إلى أن كيت تريد أن تشعر بالحب والاستماع للأخرين، ونقل هذه المشاعر لمن يشاهدها وهى رسالة تريد توصيلها في الوقت الحالي.
وتابع عالم النفس، قائلاً :"إن ارتداء اللون الوردي يمكن أن يؤثر أيضًا على عواطفنا، ويقلل من مشاعر الغضب والاستياء، ويعزز الهدوء والطمأنينة ومشاعر التعاطف، القوية في أوقات عدم الاستقرار والحساسية".
وأشار إلى أن اللون الوردي له تأثير محفز، حيث يزيل حدة المشاعر القوية ويخففها، خاصة المشاعر السلبية.
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