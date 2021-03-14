5 أطعمة عليك تجنبها حال الإصابة بأمراض الكبد.. أبرزها الزبد والحليب كامل الدسم

كتب - محمود جلال

أمراض الكبد تواجه عناية خاصة، لأن الكبد يلعب دورًا أساسيًا في تنظيم العديد من وظائف الجسم، بما في ذلك تنظيم التمثيل الغذائي، وتحويل العناصر الغذائية إلى شيء يمكن لجسمك استخدامه لاحقًا، في حين يجب أن تكون على دراية أيضًا بالأطعمة التي تحتاج إلى تجنبها.

الأطعمة الدهنية

ولاشك أن تناول الأطعمة الدهنية الغنية بالدهون المشبعة مثل البطاطس المقلية وما إلى ذلك يمكن أن يعيق وظائف الكبد، ما يؤدي أيضًا إلى تطور الكبد الدهني، لذا قد ترغب في التحول إلى المزيد من الألياف في نظامك الغذائي من الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الدهون.

تجنب السكر

لا تتناول السكر إذا كنت ترغب في الحفاظ على صحة الكبد، لأن الكبد هو المسئول عن تحويل السكر إلى دهون، وعندما تفرط في إجهاد الكبد بكمية كبيرة من السكر، فإنه يبدأ في تكوين الكثير من الدهون عندما يحدث ذلك.

الأطعمة الخفيفة

إذا لم تكن تعرف ذلك بالفعل، يمكن للأطعمة الخفيفة المعبأة أن تدمر الكبد، حيث تحتوي معظم البضائع المعبأة على الكثير من الملح والسكر والدهون.

الحليب كامل الدسم

يحتوي على دهون مشبعة وهي ليست مثالية للأشخاص المهتمين بصحة الكبد، إذا كنت ترغب في الحد من تلف الكبد، فقد ترغب في تقليل كمية الحليب كامل الدسم، يمكنك اختيار الحليب قليل الدسم أو التحول إلى الشاي الأخضر وشاي القرفة وما إلى ذلك.

الزبد

غالبًا ما ارتبطت منتجات الألبان، بما في ذلك الزبدة، بمشاكل الكبد، وذلك لاحتواء الزبد على نسب عالية من الدهون المشبعة، وهو أمر غير مفيد للكبد، ويمكنك التحول إلى زيت الزيتون، لتخفيف خطر الإصابة بأمراض الكبد.