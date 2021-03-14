وكالة الأدوية الأوروبية تطالب إضافة الحساسية الشديدة لقائمة آثار لقاح استرازينكا الجانبية

كتبت إيناس البنا

قالت هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، إنه يجب إضافة الحساسية الشديدة إلى قائمة الآثار الجانبية المحتملة لتطعيم AstraZeneca كورونا.

يأتي هذا التطور بعد اكتشاف 41 تقريرًا عن الحساسية المفرطة المحتملة في المملكة المتحدة، مع وجود روابط محتملة بالتطعيم، وفقا لتقرير جريدة " dailymail".

رد الفعل التحسسي الشديد مدرج على أنه "غير معروف" تحت الآثار الجانبية المحتملة لجرعة AstraZeneca ، وقالت وكالة الأدوية الأوروبية ، ومقرها أمستردام ، إنها أوصت بتحديث معلومات المنتج لتشمل الحساسية المفرطة وفرط الحساسية (تفاعلات الحساسية) كآثار جانبية.



الاثار الجانبية للققاح استرازينكا

وأضافت الوكالة، يستند التحديث إلى مراجعة 41 تقريرًا عن الحساسية المفرطة المحتملة التي شوهدت بين حوالي 5 ملايين لقاح في المملكة المتحدة، وبعد مراجعة دقيقة للبيانات، اعتبرت (اللجنة) أنه من المحتمل وجود رابط للقاح في بعض هذه الحالات على الأقل."

أضاف وكالة الأدوية الأوروبية أن الحساسية المفرطة - أو ردود الفعل التحسسية الشديدة - كانت بالفعل "أحد الآثار الجانبية المعروفة التي قد تحدث، في حالات نادرة جدًا ، مع اللقاحات، وتشير معلومات المنتج الخاصة بالحقنة إلى أنه يجب إبقاء الأشخاص تحت "المراقبة الدقيقة لمدة 15 دقيقة على الأقل" بعد تلقي اللقاح.

يأتي ذلك بعد أن أوقفت عدة دول استخدام لقاح AstraZeneca بعد مخاوف من أن التطعيم قد يسبب جلطات دموية، ومع ذلك ، أصرت منظمة الصحة العالمية على عدم وجود صلة بين اللقاح وزيادة خطر الإصابة بهذه الحالة.



لقاح استرازينكا

وتلقى حوالي 5 ملايين أوروبي لقاح AstraZeneca ، مع اكتشاف حوالي 30 حالة جلطات دموية بعد إعطائه، فيما يتم التحقيق في هذه الحالات ، ولكن لم يتم الكشف عن أي علاقة عرضية بين الجرعات و "أحداث الانسداد التجلطي".

وكانت شركة AstraZeneca قد رفضت المخاوف من أن لقاحها المطور مرتبط بجلطات الدم ، وانضمت إلى منظمة الصحة العالمية والمنظمين في الاتحاد الأوروبي في رفض المخاوف التي دفعت العديد من الدول الأوروبية إلى تعليق استخدام اللقاح.

وقالت شركة الأدوية العملاقة إن تحليلها لأكثر من 10 ملايين سجل أظهر أنه لا يوجد "دليل على زيادة المخاطر '' في أي فئة عمرية أو أي مجموعة من الجرعات ، بعد أن أدرجت النمسا وغيرها في القائمة السوداء شحنة معينة بسبب مخاوف من الآثار الجانبية.

وقالت الشركة: "في الواقع ، العدد المرصود لهذه الأنواع من الأحداث أقل بكثير في تلك التي تم تلقيحها مما هو متوقع بين عامة السكان".

وكانت كلا من النمسا وبلغاريا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا ولوكسمبورج، قد أوقفت دفعة واحدة من الجرعات بعد وفاة ممرضة تبلغ من العمر 49 عامًا بعد وقت قصير من تلقيها إحدى الجرعات.