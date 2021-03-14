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وزيرة الهجرة: نشجع المصريين بالخارج على الاستثمار..ونتعامل مع الشكاوى بجدية

الأحد، 14 مارس 2021 06:54 م
وزيرة الهجرة: نشجع المصريين بالخارج على الاستثمار..ونتعامل مع الشكاوى بجدية السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج
كتب محمود حسين

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أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين فى الخارج، أن الوزارة تتعامل بجدية مع شكاوى المواطنين والمصريين بالخارج، قائلة: "توجد غرفة عمليات ولجنة شكاوي، ونضع أنفسنا مكان المواطن، لأننا فعلا عايزين نساعد".
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب يسري المغازي، وعن شكاوى البعض من تأخر الجوازات والشهادات، أرجعت الوزيرة ذلك إلى قلة حركة الطيران بسبب جائحة كوررنا، وتسبب ذلك فى قلة حركة الحقائب الدبلوماسية. 
 
وقالت وزيرة الهجرة: "نشجع المصريين فى الخارج علي الاستثمار، ولذلك تم عمل شباك واحد للمصريين فى الخارج داخل الهيئة العامة للاستثمار، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، يقدم للعائدين من الخارج فرص لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر".
 
وتحدثت الوزيرة عن مبادرة "نورت بلدك" لاستيعاب المصريين العائدين من الخارج، وقالت: "استمارة نورت بلدك تم توزيعها علي العائدين من الخارج في المطارات والطائرات وأماكن الحجر، ويتم تسكينهم في المشروعات القومية، لتوفير فرص عمل لهم، والدولة نجحت في إعادتهم وكذلك في استيعابهم في المجتمع، وتشجيعهم علي إقامة مشروعات متوسطة وصغيرة".
 
وأشارت الوزيرة إلي أنه سيتم دعوة لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، فى كل الفاعليات التي تنظمها وزارة الهجرة، مثمنة اقتراح بعض النواب بإقامة ورشة عمل بين الوزارة واللجنة.
 
من جانبه، قال النائب يسري المغازي، رئيس لجنة الشئون العربية، إن اللجنة تثمن الجهود التي تقوم بها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في ملف الهجرة والمصريين بالخارج، وطلب أن يتم إجراء حوار مجتمعي، حول مشروع قانون الهجرة وصندوق رعاية المصريين بالخارج.
 

المصريين بالخارج

الهجره

مجلس النواب

الشئون العربيه

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