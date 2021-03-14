بدء تنفيذ مشروع سكن كريم ومشروعات الصرف الصحى بالشرقية ضمن مبادرة حياة كريمة

الشرقية - إيمان مهنى

استقبل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس أيمن نافع مسئول مبادرة حياة كريمة لمحافظة الشرقية برئاسة الوزراء ، ومحمود علاء مندوب المكتب الفنى برئاسة الوزراء ، وكذلك أعضاء مؤسسة حياة كريمة التابعه لرئاسة الجمهورية ، بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى نائب المحافظ ، واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والمهندس سامى معجل رئيس مركز ومدينة الحسينية ، وذلك لبحث ومناقشة إنطلاق تنفيذ المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بمركز ومدينة الحسينية .

تم إستعراض خطوات بدء تنفيذ المشروع من خلال مد خط المياه وتشوين مواد البناء وبداية أعمال الحفر لوضع أساسات المشروعات التى تضمنتها مبادرة حياة كريمة والتى تشمل تنفيذ مشروع سكن كريم و مشروعات الصرف الصحى بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة - مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب - مد شبكات الغاز الطبيعى - توصيل شبكات الاتصالات المحدثة - رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى - توفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة - توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديده - إنشاء الوحدات الصحية والشبابية - إنشاء وحدات خدمات الطب البيطرى - إنشاء خدمات التضامن الاجتماعى - بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الكبارى وتبطين وتغطية الترع بقطاع الري.

أشار المحافظ إلى أنه تم عقد اجتماعا تنسيقاً مع مسؤلى شركة الغاز الطبيعى لبدء أعمال مد الغاز لمركز الحسينيةوالذى يأتى ضمن تنفيذ مشروع حياة كريمة حيث تشمل الاعمال الرفع المساحى والحفر ومد الشبكات والدفع النفقى للغاز

ومن جانبهم قام أعضاء مسئولى مبادرة حياة كريمة بمجلس الوزراء ومؤسسة حياة كريمة التابعة لرئاسة الجمهورية بإطلاع المحافظ على أهم وآخر المستجدات فى تنفيذ المشروع ، مؤكدين أن العمل سيتم بالتوازى مع المشروعات القومية ومشروعات البنية الأساسية والتحتية التى يتم تنفيذها من قِبل المحافظة و الهيئات والشركات ضمن تنفيذ مشروعات الخطة الإستثمارية لمحافظة الشرقية للعام المالى 2020 / 2021 لتعم الفائدة على جميع المواطنين بمركز الحسينية فى وقت قياسى .

وخلال الإجتماع أوضح رئيس مركز ومدينة الحسينية أنه تم عقد عدة لقاءات مع أهالى القرى والعمد التى سيقام بها مشروع سكن كريم ضمن خطة المبادرة ، وذلك لإستضافة الأسر التى سيتم إستبدال مساكنها التى لا تصلح للسكن بأخرى مطورة ، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الشباب والرياضة ومديرية التضامن بالمحافظة لتوفير خيام كسكن مؤقت لهؤلاء الأسر وتزويدها بالمراتب والأغطية لحين الإنتهاء من بناء المساكن الجديدة.