التضامن تبدأ صرف المساعدات النقدية لمستفيدى تكافل وكرامة عن شهر مارس غدا

كتب ــ مدحت وهبة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعىُ، صرف المساعدات النقدية للمستفيدين من تكافل وكرامة عن شهر مارس الجارى، اعتبارا من غد الاثنين وسط اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.

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على جانب آخر، تستمر الهيئة العامة للتأمين الاجتماعى فى صرف معاشات شهر مارس لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث يتم الصرف وفق جداول منظمة منعا للتكدس أمام منافذ الهيئة كما حدث خلال الأشهر المقبلة.

وتتابع غرفة عمليات الهيئة صرف المعاشات بمنافذ الصرف وتذليل أى معوقات تواجه أصحاب المعاشات أو المستفيدين بجانب أيضا التأكيد على كافة المنافذ بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، مع الإتاحة لكل صاحب معاش ومستفيد يحمل بطاقات الصرف الآلي أو كارت "ميزة" مهما كانت قيمة استحقاقاتة التأمينية من صرف جميع الاستحقاقات من ماكينات الصراف الآلي والمقدر عددها 12 ألف ماكينة منتشرة علي مستوي الجمهورية إعتباراً من اليوم الأول من الشهر.

جدير بالذكر، حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، الفئات التي تسرى عليها أحكامه، ومن بينها فئة العاملين لدى الغير، حيث حدد العاملين لدى الغير منهم العاملون المدنيون بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لأي من هذه الجهات ، كذلك العاملون بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها، بما في ذلك رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة المنتدبون في شركات قطاع الأعمال العام.