وزارة الصحة تستجيب لعلاج طفل من ضمور بالعضلات بعد مناشدة والده بالإسماعيلية

أمنية فايد - الإسماعيلية - السيد فلاح

أرسل القارئ وليد أحمد والمقيم فى محافظة الإسماعيلية مناشدة لخدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع ضمن مبادرة "سيبها علينا" يطالب فيها المسئولين بعلاج ابنه "ياسين" والذى يبلغ من العمر 6 سنوات، والمقيم في قرية أبوخليفة التابعة لمركز ومدينة القنطرة غرب الإسماعيلية على نفقة الدولة ، حيث أنه يعانى من ضمور فى العضلات. وناشد القارئ قائلا: "تسوء حالة "ياسين" بشكل سريع ومتطور توجهت لمركز البحوث ومستشفى عين شمس، وتم عمل تحليل والفحوصات اللازمة وأرسلتها لأحد مستشفيات ألمانيا ، وجاء الرد أن الطفل يعاني من AXON51 الطفرة الهرؤية، وله ثلاثة أنواع من العلاج تأخذ فترة ثلاثة سنوات ليعود لحالته الطبيعية بنسبة شفاء مرتفعة. وطالب والد الطفل ياسين المسئولين التدخل سريعًا من أجل ابنه على نفقة الدولة حيث أن حالته الصحية تسوء يومًا بعد يومًا. من جانبها قالت منال سالم، مدير العلاقات العامة بالمكتب الإعلامى للدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والمسئولة عن الحالات الإنسانية بالوزارة، أنها أجرت اتصالا بوالد الحالة الإنسانية، وأكد أن الحالة يتم علاجها فى الوقت الحالى ضمن التأمين الصحى بالقاهرة وتخضع للعلاج الطبيعى، ويمكن مناظرة الحالة فى وقت تطلبة الأسرة، مشيرة إلى أن الدكتورة هالة زايد وزير الصحة تولى اهتمامًا كبيرًا بالحالات الإنسانية.



التقرير الطبى للطفل ياسين

وناشد القارئ قائلا: "تسوء حالة "ياسين" بشكل سريع ومتطور توجهت لمركز البحوث و مستشفى عين شمس، وتم عمل تحليل والفحوصات اللازمة وأرسلتها لأحد مستشفيات ألمانيا وجاء الرد أن الطفل يعاني من AXON51 الطفرة الهرؤية، وله ثلاثة أنواع من العلاج تأخذ فترة ثلاثة سنوات ليعود لحالته الطبيعية بنسبة شفاء مرتفعة.

وطالب والد الطفل ياسين المسئولين التدخل سريعا من أجل ابنه على نفقة الدولة حيث أن حالته الصحية تسوء يوما بعد يوما.

ويمكن التواصل مع القارئ من خلال الرقم التالى 01068239648

وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".