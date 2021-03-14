واشنطن بوست: بايدن لم يعقد أى مؤتمر صحفى بعد مرور 52 يوما على توليه الحكم

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة واشنطن بوست إنه بعد مرور أكثر من 50 يوم على تولى الرئيس الأمريكى جو بايدن الحكم، إلا أنه لم يعقد حتى الآن مؤتمرا صحفيا واحدا، مما يمثل ابتعادا عن 10 من أسلافه فى الذاكرة الأمريكية الحديثة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إلقائه أول خطاب هام له مساء الخميس الماضى ليتحدث عن التقدم الذى أحرزته الولايات المتحدة فى مكافحة وباء كورونا، إلا أن أكثر من سبعة أسابيع ممتدة تعد الفترة الأطول التي يمضيها رئيس جديد بدون أن يلتقى الصحافة خلال المائة عام الأخيرة.

وقال البيت الأبيض الأسبوع الماضى إن بايدن سيعقد مؤتمرا صحفيا قبل نهاية الشهر، وبرر طول فترة غيابه عن المؤتمرات بالقول إنه عادة ما يتلقى أسئلة من الصحفيين فى جلسات غير رسمية.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى الأسبوع الماضى إن الرئيس يتلقى أسئلة عدة مرات أسبوعيا، وهى فرصة لمن يعطون البيت الأبيض لسؤاله عما يحدث فى أي يوم. وأضافت أن الرئيس كان يوجه طاقته وتركيزه على اجتياز الأمريكيين للوباء بالحصول على الجرعات من اللقاح وتمرير خطة الإنقاذ الأمريكى.

ويقول موقع فوكس نيوز إنه على الرغم من التوقيت غير المعتاد لدخول بايدن البيت الأبيض، فى ظل جائحة كورونا، إلا أن الرئيس أحبط رابطة مراسلى البيت الأبيض. وقال رئيس الرابطة زيكى ميلر لمجلة فانتى فير الأسبوع الماضى إن المؤتمرات الصحفية مهمة لتقديم المعلومات للشعب الأمريكي ومحاسبة الإدارة.

وأشار الموقع إلى أن الرئيس السابق دونالد ترامب عقد أول مؤتمر أسبوعى له بعد أسبوع واحد فقط على توليه الرئاسة، فيما التقى الرئيسان رونالد ريجان وبل كلينتون بالصفة رسميا بعد تسعة أيام من دخولهما البيت الأبيض، بينما انتظر الرئيس الأسبق باراك أوباما 20 يوما.